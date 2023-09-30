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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"المؤامرة جهلك وتخلفك".. السيسي يوجه رسالة قوية للمتأمرين على مصر

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 30 سبتمبر، أن الدولة لن تنجح في التغلب على التحديات إلا من خلال الشعب ومع حالة الاستقرار.

أضاف الرئيس السيسي، خلال إحدى جلسات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" المنعقد في العاصمة الإدارية الجديد: "هي دي الرسالة، لكن الآخرين جهدهم كله هو يا رب بس نعرف نحرك الناس ويالا تخرب ونهدها على صحابها".

وأكمل الرئيس السيسي: "اللي عاوز يهدها على صحابها مش هيعرف يعمل فيها حاجة برضه.. ما أنت لما عملت كده في 2011 ودخلت كنت لايص.. لا عارف تجيب بنزين ولا عارف تجيب قمح وتقول مؤامرة.. المؤامرة هي جهلك وتخلفك".

المواطن في الشارع اللي يهمني

وتابع الرئيس السيسي: "اللي يهمني إن المواطن في الشارع يبقى عارف إني عيني عليه".

وانطلق اليوم السبت، في قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤتمر "حكاية وطن"، ويستمر حتى يوم الاثنين المقبل.

وحضر المؤتمر الرئيس السيسي، وعدد من الوزراء والسياسيين، والشباب والإعلامين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

وشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، وشارك فيها كبار الوزراء، ويحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

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