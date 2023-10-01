أنا مش بجامل حد أبداً|السيسي: رئيس الوزراء هو أكثر شخصية تحملت ضغوطا هائلة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، “ كل وزير كان يهتم بعمله، لكن دولة الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي هو أكثر شخصية تحملت ضغوطا هائلة"، متابعاً:" الوزير المختص بيعرض شغله، و يحضر مجلس الوزراء مع دولة الرئيس مرة في الأسبوع، ولكن الدكتور مصطفى موجود معانا كل يوم أنا مش بجامل حد أبداً"

السيسي: كانت فترة ليست بهينة

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن ، أن فتره عمل الدكتور مصطفى مدبولي وزير إسكان أو رئيس وزراء ، كانت فترة ليست بهينة.



وأِشار الرئيس السيسي إلى، أن الدولة ذات الظروف الأقتصادية الصعية لا تملك إلا الأفكار.