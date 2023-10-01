مفاجأة بأسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 1-10- 2023

استعرض برنامج «8 الصبح» على قناة «دي إم سي» أسعار الخضروات والفاكهة ، اليوم الأحد 1-10- 2023.



أسعار الخضروات اليوم في مصر



الطماطم 20 جنيها للكيلو

البصل بـ18 جنيهًا للكيلو

البطاطس 18 جنيهًا للكيلو

الخيار 12 جنيهًا

الملوخية 4.5 جنيهات

الكوسة 9 جنيها

الفلفل الرومي12 جنيهات



أسعار الفاكهة



الجوافة 14 جنيهًا

العنب الأحمر 24 جنيهًا

العنب الأصفر24 جنيهًا

المانجو البلدي 15 جنيهًا

أكد حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن أسواق الجملة، هي التي يكون بها الأسعار الحقيقية لـ أي منتج، موضحًا أن الفلاح يسوق منتجه، والشعبة تحصل على نسبة عمولة مقابل نقل السلع.



وأضاف نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الشعبة تتفق مع الفلاحين على عمولة ولا يكون هناك عمليات ربح، والحكومة تراقب الأسواق.

وأوضح أنه في حالة وجود زيادة تنافسية في الأسواق سينتج عنها انخفاض في الأسعار، مطالبًا بالقضاء على الأسواق العشوائية.

وكشف أن الأسعار خلال أيام، سيكون بها انخفاض كبير بالأسعار، مثل الطماطم، والبصل، والبطاطس، وأن الجميع سيشعر بالانخفاض في الأسعار.

وتابع أن كل المنتجات الزراعية ستنخفض ولكن بشكل تدريجي، والمواطن سيحصل على منتج في متناول الجميع.