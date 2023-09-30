شعبة الدواجن: الإنتاج انخفض من 1.5 مليار بالعام لـ 850 مليونا

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن فتح استيراد الدواجن لـ مدة شهرين أمر مطلب، موضحًا :" بطالب وزير الزراعة بفتح استيراد الكتاكيت لمدة 3 أشهر أو شهرين".

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك مشكلات في صناعة الدواجن، وعلى الرغم من أم جميع المنازل لا تستطيع الاستغناء عن الدواجن.

ولفت إلى أن مصر كانت تنتج 1.5 مليار دجاجة في العام، ولكن الأن ننتج 850 مليون دجاجة، وأن البلاد كانت تنتج 14 مليار بيضة في العام، ولكن الآن ننتج 8.5 مليار بيضة.

وأوضح أن قلة الإنتاج لا يكون مبرر لـ استغلال المنتجين لـ الأوضاع ويتم رفع أسعار الدواجن والبيض.

وأشار إلى أنه في حالة عدم التحرك لضبط الأسعار في السوق، سيكون هناك ارتفاعات جديدة في الأسعار.