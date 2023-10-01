عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفراخ هترخص في هذه الحالة.. الشعبة توضح وتعلن السعر العادل للبيض.. فيديو

الدواجن
الدواجن

تشهد الفترة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار في أسعار الدواجن والبيض، وكل يوم هناك سعر جديد لـ البيض والدواجن.

txt

73 جنيها.. شعبة الدواجن تفجر مفاجأة جديدة بشأن أسعار البيض والفراخ

txt

الوحدة بـ 5 جنيهات.. شعبة الدواجن تكشف السعر العادل لـ طبق البيض

وفي وقت سابق قد ارتفعت الدواجن بشكل كبير جدًا، وتدخلت الحكومة، وتم الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف وانخفضت الأسعار، وأن هذا الوقت يتطلب تدخل الدولة، لمنع المنتجين من التحكم في الأسعار، ففي حالة فرض الرقابة ووضع هامش ربح، ستنخفض أسعار الدواجن.

txt

شعبة الدواجن: الإنتاج انخفض من 1.5 مليار بالعام لـ 850 مليونا

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن البروتين الأساسي لكل أفراد المجتمع هو الدواجن، والبيض، موضحًا أن المدارس بدأت وهناك إقبال على شراء البيض.

 

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن طبق البيض وصل سعره لـ 145 جنيا، أي أن كل بيضة بـ 5 جنيهات.

 

السعر العادل لـ طبق البيض 95 جنيها
 

ولفت إلى أن تكلفة طبق البيض يساوي 5 كيلو علف، وأن سعر كيلو العلف بـ 17 جنيها، أي أن تكلفة طبق البيض في المزرعة بـ 85 جنيها، ويتم إضافة 10 جنيهات ربح، فالسعر العادل لـ طبق البيض 95 جنيه، أقل من 100 جنيه، أن كل تاجر وكل مربي لـ الدواجن، عليه أن يقوم بـ البيع بالسعر العادل، وعدم استغلال المواطنين.

 

وتابع رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الحكومة تحركت تحركات إيجابية لحل أزمة الدواجن التي ظهرت في وقت سابق، أن الجميع اعترف بوجود أزمة، والحكومة وفرت مستلزمات الإنتاج لـ الأسواق، موضحًا أن الأعلاف تمثل 70% من تربية الدواجن.

 

ولفت إلى أن أسعار الأعلاف انخفضت، بعد أن وصلت في مرحلة لـ ارتفاع لا يمكن لأحد أن يتصوره، موضحًا أن الصويا قد وصل سعر الطن به لـ 43 ألف، والذرة وصل لـ 22 ألف، والعلف وصل لـ 30 ألف، أن سعر طن العلف أنخفض من 30 ألفا لـ 18 ألفا، و الذرة انخفض من 22 ألفا لـ 10 آلاف، و الصويا انخفضت من 43 ألفا لـ 23 ألفا.

 

وأوضح أن المنتج الرئيسي لـ صناعة الدواجن انخفضت كثيرًا، ولكن قلة المعروض سبب عدم الانخفاض، وأن ارتفاع أسعار الدواجن الآن ليس مرتبط بسعر العلف، والأسواق تحتاج رقابة.

وكشف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سعر كيلو الدواجن وصلت اليوم في المزرعة لـ 73 جنيها، وهذا ارتفاع كبير، أن سعر الكتكوت وصل لـ 30 جنيها، على الرغم  من أن تكلفته 12 جنيها.


ولفت إلى أنه ضد استيراد منتج نهائي من الدواجن " فراخ مجمدة" ولكن في حالة استيراد كتكوت ويتم تربيته سيكون موفرا عن الذي يباع في الأسواق، أن الجميع يجب أن يعمل من أجل أن تستمر منظومة تربية الدواجن، ولا يخرج أحد من منظومة تربية الدواجن، وتستمر عجلة الإنتاج، ويكون هناك وفرة في المنتج، أنه يجب أن يكون هناك تحركات إيجابية لضبط التسعيرة، ويكون هناك هامش ربح معين.

 

وأشار إلي أن فتح استيراد الدواجن لـ مدة شهرين أمر مطلب، موضحًا :" بطالب وزير الزراعة بفتح استيراد الكتاكيت لمدة 3 أشهر أو شهرين"، أن هناك مشكلات في صناعة الدواجن، وعلى الرغم من أم جميع المنازل لا تستطيع الاستغناء عن الدواجن.

ولفت إلى أن مصر كانت تنتج 1.5 مليار دجاجة في العام، ولكن الأن ننتج 850 مليون دجاجة، وأن البلاد كانت تنتج  14 مليار بيضة في العام، ولكن الآن ننتج 8.5 مليار بيضةـ أن قلة الإنتاج لا يكون مبرر لـ استغلال المنتجين لـ الأوضاع ويتم رفع أسعار الدواجن والبيض.

وأشار إلى أنه في حالة عدم التحرك لضبط الأسعار في السوق، سيكون هناك ارتفاعات جديدة في الأسعار.  

 

الدواجن اسعار الدواجن الدواجن والبيض اسعار الدواجن والبيض البيض والدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

اللايك فضحه.. إمام عاشور يثير الجدل برد فعله على فوز الزمالك بالكونفدرالية

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

مرض نادر في المخ .. مذيعة شهيرة تدخل في غيبوبة لمدة 3 أشهر

مش مصدقة نفسي.. فيديو مثير لوصلة رقص جمعت محمود حميدة وفنانة استعراضية

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

25 مليون طالب ينتظمون في جميع مدارس الجمهورية .. اليوم

ترشيحاتنا

لقاء الحسم| موعد مباراة فيوتشر وسينجيدا في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

درجات حرارة المياه وصلت لـ 102.. نفوق أكثر من 100 دولفين بسواحل البرازيل

بسبب المهاجرين.. ماسك يتهم ألمانيا بالعدوانية ويسخر من تصرفاتها

تلاميذ يحملون الأعلام بطابور الصباح في أول يوم دراسة بالزاوية الحمراء |شاهد

مفاجأة جديدة.. محامي الأم المتهمة بطبخ ابنها بالشرقية يكشف سبب براءتها|فيديو

تصدرت التصنيف العالمي.. أسباب تفوق جامعة الأزهرعلميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موديل على شكل كرة فرو تصطدم بالجمهور خلال عرض أزياء

سحل امرأة هندية من ذوي القدرات في الشارع على يد ضابطتين

مسئول هندي يتحرش بزميلته خلال حفل رسمي يحضره الوزراء

الجزيري اتضرب| تفاصيل خناقة مباراة الزمالك وأرتا سولار بعد الريمونتادا التاريخية

فيديو

اتهريت شتائم.. هيدي كرم تعاتب متابعيها

وفاة أحمد سامي العدل.. مات بعد والده بـ8 سنوات وبنفس مرضه

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

برأسين وبدون أيدٍ.. ظهور تماثيل تشبه الأشباح على صفحة جوجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ