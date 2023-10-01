الفراخ هترخص في هذه الحالة.. الشعبة توضح وتعلن السعر العادل للبيض.. فيديو

تشهد الفترة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار في أسعار الدواجن والبيض، وكل يوم هناك سعر جديد لـ البيض والدواجن.

وفي وقت سابق قد ارتفعت الدواجن بشكل كبير جدًا، وتدخلت الحكومة، وتم الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف وانخفضت الأسعار، وأن هذا الوقت يتطلب تدخل الدولة، لمنع المنتجين من التحكم في الأسعار، ففي حالة فرض الرقابة ووضع هامش ربح، ستنخفض أسعار الدواجن.

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن البروتين الأساسي لكل أفراد المجتمع هو الدواجن، والبيض، موضحًا أن المدارس بدأت وهناك إقبال على شراء البيض.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن طبق البيض وصل سعره لـ 145 جنيا، أي أن كل بيضة بـ 5 جنيهات.

السعر العادل لـ طبق البيض 95 جنيها



ولفت إلى أن تكلفة طبق البيض يساوي 5 كيلو علف، وأن سعر كيلو العلف بـ 17 جنيها، أي أن تكلفة طبق البيض في المزرعة بـ 85 جنيها، ويتم إضافة 10 جنيهات ربح، فالسعر العادل لـ طبق البيض 95 جنيه، أقل من 100 جنيه، أن كل تاجر وكل مربي لـ الدواجن، عليه أن يقوم بـ البيع بالسعر العادل، وعدم استغلال المواطنين.

وتابع رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الحكومة تحركت تحركات إيجابية لحل أزمة الدواجن التي ظهرت في وقت سابق، أن الجميع اعترف بوجود أزمة، والحكومة وفرت مستلزمات الإنتاج لـ الأسواق، موضحًا أن الأعلاف تمثل 70% من تربية الدواجن.

ولفت إلى أن أسعار الأعلاف انخفضت، بعد أن وصلت في مرحلة لـ ارتفاع لا يمكن لأحد أن يتصوره، موضحًا أن الصويا قد وصل سعر الطن به لـ 43 ألف، والذرة وصل لـ 22 ألف، والعلف وصل لـ 30 ألف، أن سعر طن العلف أنخفض من 30 ألفا لـ 18 ألفا، و الذرة انخفض من 22 ألفا لـ 10 آلاف، و الصويا انخفضت من 43 ألفا لـ 23 ألفا.

وأوضح أن المنتج الرئيسي لـ صناعة الدواجن انخفضت كثيرًا، ولكن قلة المعروض سبب عدم الانخفاض، وأن ارتفاع أسعار الدواجن الآن ليس مرتبط بسعر العلف، والأسواق تحتاج رقابة.

وكشف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سعر كيلو الدواجن وصلت اليوم في المزرعة لـ 73 جنيها، وهذا ارتفاع كبير، أن سعر الكتكوت وصل لـ 30 جنيها، على الرغم من أن تكلفته 12 جنيها.



ولفت إلى أنه ضد استيراد منتج نهائي من الدواجن " فراخ مجمدة" ولكن في حالة استيراد كتكوت ويتم تربيته سيكون موفرا عن الذي يباع في الأسواق، أن الجميع يجب أن يعمل من أجل أن تستمر منظومة تربية الدواجن، ولا يخرج أحد من منظومة تربية الدواجن، وتستمر عجلة الإنتاج، ويكون هناك وفرة في المنتج، أنه يجب أن يكون هناك تحركات إيجابية لضبط التسعيرة، ويكون هناك هامش ربح معين.

وأشار إلي أن فتح استيراد الدواجن لـ مدة شهرين أمر مطلب، موضحًا :" بطالب وزير الزراعة بفتح استيراد الكتاكيت لمدة 3 أشهر أو شهرين"، أن هناك مشكلات في صناعة الدواجن، وعلى الرغم من أم جميع المنازل لا تستطيع الاستغناء عن الدواجن.

ولفت إلى أن مصر كانت تنتج 1.5 مليار دجاجة في العام، ولكن الأن ننتج 850 مليون دجاجة، وأن البلاد كانت تنتج 14 مليار بيضة في العام، ولكن الآن ننتج 8.5 مليار بيضةـ أن قلة الإنتاج لا يكون مبرر لـ استغلال المنتجين لـ الأوضاع ويتم رفع أسعار الدواجن والبيض.

وأشار إلى أنه في حالة عدم التحرك لضبط الأسعار في السوق، سيكون هناك ارتفاعات جديدة في الأسعار.