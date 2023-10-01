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رئيس التحرير
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انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء بأنقرة.. فيديو

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

أفاد عمر أحمد مراسل " القاهرة الإخبارية" من داخل موقع انفجاري أنقرة بأن قوات الأمن التركية طلبت منه على وجه السرعة ترك المكان والذهاب الى منطقة بعيدة عن موقع انفجاري أنقرة.

 هناك حالة استنفار أمني كبير جدًا يحدث حاليًا في أنقرة العاصمة


وأضاف مراسل " القاهرة الإخبارية" ، قائلًا " كنت قد ذكرت بأن موضوع إجرائنا للبث المباشر من تلك المنطقة معجزة حقيقية، كما أنه بعد الانفجار الثاني تم إخلاء المنطقة بالكامل، والمنطقة حاليًا لا يوجد بها أي إنسان في المنطقة التي نحن بها  سوى قوات الأمن وسوي سيارات الإسعاف وسيارات الشرطة التركية حاليًا".


وتابع: على أن أبتعد عن المكان الذي حصل فيه الانفجار، وحاليًا يبدو أن هناك حالة استنفار أمني كبير جدًا يحدث حاليًا في أنقرة العاصمة، وفي مكان حساس بالعاصمة التركية، كما أن قوات الأمن تطلب مني حاليًا أن أقفل الكاميرا لأنه أمر ممنوع".

 

أنقرة القاهرة الإخبارية قوات الأمن التركية أنقرة العاصمة الشرطة التركية

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