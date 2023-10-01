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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصراعات والإرهاب والكوارث.. سلسلة من الانفجارات تضرب تركيا خلال عقد من الزمن

صدى البلد

تعرضت تركيا للعديد من الانفجارات خلال العشر سنوات الماضية، بعضها ناجم عن النزاعات السياسية والأمنية، وبعضها ناجم عن الحوادث أو الكوارث الطبيعية.

في 11 مايو 2013، وقع انفجار في مدينة ريحانلي على الحدود مع سوريا، أسفر عن مقتل 52 شخصاً وإصابة أكثر من 140 آخرين. واتهمت تركيا النظام السوري وحزب العمال الكردستاني (PKK) بالوقوف وراء الهجوم.

في 10 أكتوبر 2015، انفجرت قنبلتان في محطة للقطارات في أنقرة، خلال تجمع سلمي للمعارضة، مما أدى إلى مقتل 103 أشخاص وإصابة 400 آخرين. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عن الهجوم.

في 17 فبراير 2016، انفجرت سيارة مفخخة في حي عسكري في أنقرة، قتلت 29 شخصاً، بينهم جنود ومدنيون. وأعلنت جبهة حوكومة التحرير الشعبية المتطرفة (DHKP-C) مسئوليتها عن الهجوم.

في 13 مارس 2016، انفجرت سيارة مفخخة في شارع خالد بن الوليد في أنقرة، قتلت 37 شخصاً وأصابت 125 آخرين. وأعلنت جماعة صقور حرية كردستان (TAK)، التابعة لحزب العمال الكردستاني (PKK)، مسؤوليتها عن الهجوم.

في 28 يونيو 2016، هاجم ثلاثة انتحاريون مطار أتاتورك في اسطنبول، فجروا أحزمتهم الناسفة بعد إطلاق النار على المسافرين والأمن. وقُتل 45 شخصاً وأُصيب 230 آخرون. واتهمت تركيا تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بالوقوف وراء الهجوم.

في 10 ديسمبر 2016، انفجرت قنبلتان بالقرب من ملعب لكرة القدم في اسطنبول، قتلت 46 شخصاً، بينهم 36 من رجال الشرطة. وأعلنت جماعة صقور حرية كردستان (TAK)، التابعة لحزب العمال الكردستاني (PKK)، مسؤوليتها عن الهجوم.

في 1 يناير 2017، هاجم مسلح ملهى ليلي في اسطنبول، قتل 39 شخصاً وأصاب 70 آخرين. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عن الهجوم.

في 17 أغسطس 2019، وقع انفجار في مستودع للذخيرة في مدينة أكهيسار بولاية مانيسا، أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين. وقالت السلطات إن الانفجار ناجم عن حادث.

في 24 يوليو 2020، انفجرت شاحنة محملة بالمواد المتفجرة في مدينة إزمير، قتلت شخصاً وأصابت 16 آخرين. واتهمت تركيا حزب العمال الكردستاني (PKK) بالوقوف وراء الهجوم.

في 20 أبريل 2021، انفجرت سيارة مفخخة في مدينة الباب بسوريا، قتلت 11 شخصاً وأصابت 30 آخرين. وقالت تركيا إن الهجوم كان يستهدف قواتها الموجودة في سوريا.

في 13 يناير 2022، انفجرت سيارة مفخخة في مدينة غازي عنتاب، قتلت 10 أشخاص وأصابت 20 آخرين. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.

في 23 فبراير 2022، انفجرت قنبلة في محطة للمترو في مدينة إسطنبول، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين. وقالت السلطات إن القنبلة كانت موضوعة داخل حقيبة.

في 13 نوفمبر 2022، انفجرت قنبلتان في شارع الاستقلال في منطقة تقسيم بوسط إسطنبول، قتلت 6 أشخاص وأصابت 81 آخرين. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

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