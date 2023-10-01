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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد هجوم أنقرة.. تركيا تنفي تأجيل افتتاح البرلمان في دورته التشريعية الجديدة

البرلمان التركي
البرلمان التركي

كشف كبير مستشاري الرئيس التركي لشئون السياسات الخارجية والأمنية عاكف تشاجطاي قليج، أن تأجيل افتتاح البرلمان في دورته التشريعية الجديدة أمر غير وارد.

جاء ذلك بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح اليوم، الأحد، وكان يستهدف مقر وزارة الداخلية التركية، حيث نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه والآخر تم القضاء عليه.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، في بيان، إن "هجوم أنقرة وقع في الساعة 09.30، ونفذه إرهابيان كانا يقودان سيارة، أمام بوابة مدخل مديرية الأمن الرئيسية التابعة لوزارة الداخلية، أحدهما فجر نفسه داخل السيارة والآخر تم تحييده".

وأضاف يرلي أنه خلال تبادل لإطلاق النار، أصيب اثنان من ضباط الشرطة بجروح طفيفة.

وكانت جمهورية مصر العربية أدانت بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة واستهدف مقر المديرية العامة للأمن بوزارة الداخلية، والذي أسفر عن إصابة ضابطي شرطة. 

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع دولة تركيا الشقيقة، حكومة وشعباً، معربة عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين.

كما أعادت جمهورية مصر العربية التأكيد على موقفها الثابت الذي يرفض جميع أشكال الإرهاب والعنف المؤدي إلى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين.

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