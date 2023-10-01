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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل جديدة عن حالة المصابين في هجوم أنقرة

انفجار أنقرة
انفجار أنقرة

أعلن وزير الداخلية التركي على يرلي كايا، اليوم الأحد، عن مواصلة علاج الشرطيين اللذين أصيبا خلال محاولة الهجوم الإرهابي على وزارة الداخلية في أنقرة، مؤكدًا عدم وجود خطر على حياتهما.

وحسب وكالة "الأناضول" التركية، أضاف كايا أن تركيا ستواصل كفاحها بكل عزيمة ضد الإرهاب والمتواطئين والعصابات ومجموعات الجريمة المنظمة.

وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن هجوما إرهابيا وقع صباح اليوم، الأحد، كان يستهدف مقر الوزارة، نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه والآخر تم القضاء عليه.

هجوم أنقرة 

وقال وزير الداخلية، في بيان، إن "هجوم أنقرة وقع في الساعة 09.30، ونفذه إرهابيان كانا يقودان سيارة، أمام بوابة مدخل مديرية الأمن الرئيسية التابعة لوزارة الداخلية، أحدهما فجر نفسه داخل السيارة والآخر تم تحييده".

وأضاف أنه خلال تبادل لإطلاق النار، أصيب اثنان من ضباط الشرطة بجروح طفيفة.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام تركية، إنه سُمع دوي انفجارات قرب مبنى وزارة الداخلية، فيما طوقت قوات أمنية المنطقة.

ووفقا لما ذكرت قناة "CNN Turk" التلفزيونية، وقع الانفجار بالقرب من مبنى وزارة الداخلية التركية وسط أنقرة، ووصل أفراد من الحرس الرئاسي إلى مكان الحادث.

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