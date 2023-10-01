إصابة 2 من ضباط الشرطة إثر انفجار تركيا

قالت وكالة “أسوشيتد برس”، إن انتحاريا فجر عبوة ناسفة في قلب العاصمة التركية أنقرة، اليوم الأحد، قبل ساعات من إعادة افتتاح البرلمان بعد عطلة صيفية استمرت ثلاثة أشهر.

من جهته، أكد وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، أن مهاجما ثانيا قتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وقال الوزير علي يرليكايا على موقع X، تويتر سابقا، إن اثنين من ضباط الشرطة أصيبا بجروح طفيفة خلال الهجوم الذي وقع بالقرب من مدخل وزارة الداخلية.

ووقع الهجوم بينما كان من المقرر إعادة افتتاح البرلمان بكلمة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان. ولم ترد معلومات فورية عن المهاجمين.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، اليوم الأحد: “سنعلن تفاصيل الهجوم الفاشل في أنقرة عقب انتهاء التحقيقات”.