عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الإسكان : 89 مليون نسمة كانوا يعيشون على مساحة 7 % فقط من مساحة مصر

صدى البلد

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، :" هناك كثير من المجهودات بذلت في الكثير من الملفات وتم تحقيقها وإنجازها بشكل كامل في برامج زمنية مضغوطة وبعضها تم بشكل جزئي ومستمرين في العمل بها" .

واستعرض “الجزار” خلال كلمته اليوم التحديات التي كانت تواجه ملف التنمية العمرانية، ومنها ضيق الحيز المكاني المعمور والنمو العشوائي على الأرض الزراعية والفجوة بين العرض والطلب في الواحدت السكنية والتكدس العمراني والسكاني وتدني جودة الحياة والاختناقات المرورية وتداعياتها السلبية من تلوث وووقت مهدر.

وأضاف أن  89 مليون نسمة كانوا يعيشون على مساحة 7 % فقط من مساحة مصر في 2011.

وانطلق المؤتمر يوم السبت 30 سبتمبر، مؤتمر "حكاية وطن " ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

عاصم الجزار يزف بشرى للمواطنين: زيادة الدعم على وحدات الإسكان 35٪؜

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

شوبير يوجه رسالة تحذيرية لـ إمام عاشور.. تفاصيل

البصل رخص.. هبوط أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد

ترشيحاتنا

وزير النقل يكشف عن مفاجأة هامة للمصريين عن موعد عمل مونوريل شرق النيل

كامل الوزير: صرفنا تريليون و100 مليار جنيه على مشروعات المترو والجر الكهربائي

كامل الوزير: 1.2 مليون راكب سكة حديد يوميا..و5 ملايين طن بضائع سنويا

وزير النقل: لن نستورد أي وحدة متحركة بحلول عام 2024 |فيديو

أبو الغيط: مصادر الطاقة وسيلة للنمو والازدهار وليست أداة ضغط أثناء الأزمات

كامل الوزير: تخصيص 2 تريليون جنيه لتطوير قطاعات النقل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار أسرة الفنان محمد فريد خلال تشييع جنازته بمسجد الحصري |صور

فيديو صادم.. رجل يعثر على أفعى نحاسية سامة داخل عربة طفلته في أمريكا

صحي وغير مكلف .. طريقة عمل اللبن الرايب

كشف مفاجأة عن سبب الحريق..شاهد| ماذا قال عريس زفاف الحمدانية العراقي بأول ظهور؟

فيديو

رسالة من البابا تواضروس للمصريين.. وما علاقتها بالانتخابات الرئاسية؟

لحقت به ابنته بعد ساعات.. وفاة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي في حادث.. فيديوجراف

وقعوا في بعض.. مؤلف مسلسل سفاح الجيزة يفتح النار على مخرج العمل.. فيديوجراف

في حاجة في الفيديو.. لقاء سويدان توثق واقعة صفعها لـ ميدو عادل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ