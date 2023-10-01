وزير الإسكان : 89 مليون نسمة كانوا يعيشون على مساحة 7 % فقط من مساحة مصر

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، :" هناك كثير من المجهودات بذلت في الكثير من الملفات وتم تحقيقها وإنجازها بشكل كامل في برامج زمنية مضغوطة وبعضها تم بشكل جزئي ومستمرين في العمل بها" .



واستعرض “الجزار” خلال كلمته اليوم التحديات التي كانت تواجه ملف التنمية العمرانية، ومنها ضيق الحيز المكاني المعمور والنمو العشوائي على الأرض الزراعية والفجوة بين العرض والطلب في الواحدت السكنية والتكدس العمراني والسكاني وتدني جودة الحياة والاختناقات المرورية وتداعياتها السلبية من تلوث وووقت مهدر.

وأضاف أن 89 مليون نسمة كانوا يعيشون على مساحة 7 % فقط من مساحة مصر في 2011.



وانطلق المؤتمر يوم السبت 30 سبتمبر، مؤتمر "حكاية وطن " ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.