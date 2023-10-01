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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: مش هنسيب أهالينا اللي ظروفهم صعبة وعشانهم عملنا 300 ألف شقة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “عملنا 300 ألف وحدة سكنية بـ 85 مليار جنيه وفرشنا الوحدات دي ”، معقبًا: “الكلام ده احنا اتكلمنا عنه كتير.. وكان الهدف منه ان احنا كدولة نعبر لأهالنا اللي ظروفهم صعبة عن ان احنا مش هنسيبهم”.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بالتطوير الكامل والشامل، لميناء الإسكندرية والموانئ المصرية والطرق بحلول عام 2025 وليس 2030.

 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات مؤتمر “حكاية وطن"، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة اذا أرادت أن تكون مركز تجارة عالمي لا بد من الإنتهاء من تطوير الموانئ في أسرع وقت.

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