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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير النقل: القطار الكهربائي السريع سيصل لأبو سيمبل للمرة الأولى

وزير النقل
وزير النقل

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه لأول مرة القطار الكهربائي السريع سيصل لأبو سيمبل.

وأضاف “الوزير” خلال كلمته اليوم في ثاني أيام مؤتمر" حكاية وطن" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه أصبح هناك 5 شركات مصرية وطنية تعمل في الخط الرابع لـ مترو الأنفاق،  لافتاً إلى أن محطات مترو الأنفاق في منطقة المتحف المصري  سوف تكون جاهزة  خلال افتتاح المتحف المصري.

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وأشار وزير النقل، إلى أن مترو الأنفاق عندما يصل إلى الرحاب سوف يحمل مليون ونصف راكب يومياً. وأكد  أن القطار الكهربائي الخفيف هو أنسب وسيلة نقل جماعي للمسار الخاصة به، حيث يربط القاهرة ، مدينة نصر، و جميع التجمعات العمرانية الجديدة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 

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