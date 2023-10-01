كامل الوزير: صرفنا تريليون و100 مليار جنيه على مشروعات المترو والجر الكهربائي

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، :" صرفنا تريليون و100 مليار على مشروعات المترو والجر الكهربائي".



وأضاف “الوزير” خلال كلمته اليوم في ثاني أيام مؤتمر" حكاية وطن" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي انه يتم إنشاء خطوط جديدة و(هذا بالنسبة لخطوط السكك الحديد) بجانب تطوير ورفع كفاءة الموجود بالفعل، متابعًا أنه تم عمل خطوط جديدة وصلت تكلفتها لـ 70 مليار جنيه.



وتابع وزير النقل، : “ ٦٢٠ كيلو سكة حديد اتسرقوا في أحداث ٢٠١١”، والرئيس السيسي متسائلًا: “هما دول بس اللي اتسرقوا؟”.



وانطلق المؤتمر يوم السبت 30 سبتمبر، مؤتمر "حكاية وطن " ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.