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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كامل الوزير: 1.2 مليون راكب سكة حديد يوميا..و5 ملايين طن بضائع سنويا

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير وزير النقل

قال الدكتور كامل الوزير وزير النقل، إنه تم تطوير القطارات لتحمل 1.2 مليون راكب يومياً و5 ملايين طن بضائع سنوياً، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات في عام 2023، وذلك بعد إن كانت في عام 2014 تحمل 900 ألف راكب يومياً، و4 ملايين طن بضائع سنوياً، وكان هناك ضعف في مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات، لافتاً إلى أنه تم إنفاق 225 مليار جنيه على هذا التطوير.

 

كامل الوزير: وضع خطة لتنظيم وتطوير منظومة النقل

 

وأضاف كامل الوزير خلال كلمته في فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية و الإنجاز" بحضور الرئيس السيسي، إنه تم وضع خطة لتنظيم وتطوير منظومة النقل في كافة القطاعات، منها: الطرق و الكباري، والسكك الحديدة، والأنفاق والجر الكهربائي، والموانئ البرية والجافة، مؤكداً أنه لتنفيذ هذه الخطة تم تخصيص مبلغ 2 تريليون جنيه في الفترة من يونيو 2014 و حتى يوليو 2024.


 

كامل الوزير وزير النقل القطارات راكب منظومة النقل

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