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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كامل الوزير يوضح جهود وزارة النقل لتطوير الموانئ

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير وزير النقل

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل،  عملنا على رصف خرساني للطرق التي يسير عليها حمولات كبيرة، مشيرا إلى أن تلك الطرق تصل حمولة سيارات النقل السائرة عليه إلى 140 طن.

وأضاف كامل الوزير، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات مؤتمر “حكاية وطن"، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أن النقل البحري هام للإقتصاد القومي، وحركة التجارة العالمية، مشيرا إلى أنه كان لدينا 15 ميناء في عام 2014، مساحتها كانت تصل لـ 40 كيلو متر.

 

20 ألف سفينة عملاقة سنويا

وتابع وزير النقل، أنه خلال عام 2023 تم صرف 170 مليار جنيه لتطير الموانئ وزادت عدد الموانئ لـ 40 ميناء، يستقبل 20 الف سفينة عملاقة سنويا.

الفريق كامل الوزير وزير النقل رصف خرسانى النقل البحري مؤتمر “حكاية وطن العاصمة الإدارية الجديدة

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