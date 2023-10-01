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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كامل الوزير: خطة لتحديث منظومة النقل بتكلفة وصلت إلى 2 تريليون جنيه

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير وزير النقل

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أنه كان لدينا  خلال عام 2014 أكثر من 2800 عربة ركاب كانت منهما 1000 عربة معطلة بالكامل أما الآن لدينا 3700 عربة ركاب جديدة قادمة من روسيا والمجر.

 

وقال كامل الوزير، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات مؤتمر “حكاية وطن"، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، إنه لم يكن لدينا قطارات فاخرة، ولكن تعاقدنا خلال عام 2019 على 6 قطارات تالجو الإسبانية الفاخرة وتعمل على خطوط السكك الحديدية بكامل طاقتها على خط “القارهرة - الاسكندرية” وخط “القاهرة - أسوان”.

 

2 تريليون جنيه

وتابع وزير النقل، أنه تم وضع خطة لتحديث وتطوير منظومة النقل في كافة القطاعات بتكلفة وصلت إلى 2 تريليون جنيه.

الفريق كامل الوزير وزير النقل روسيا المجر مؤتمر “حكاية وطن

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