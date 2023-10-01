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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير النقل: الرئيس السيسي وجه بتطوير طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بأكمله

وزير النقل
وزير النقل

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، :" وصل عدد الموانئ التي يتم العمل فيها 2023 لـ 18 ميناء يوجد بها 100 كيلو أرصفة، متابعًا:" وتصل الطاقة  القصوى مساحة لـ 100 كم مربع و400 مليون طن بضائع و49 مليون حاوية وهذ يعتبر المكسب الحقيقي".

وأضاف وزير النقل خلال كلمته اليوم في ثاني أيام مؤتمر" حكاية وطن" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "الرئيس السيسي وجه بتطوير طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بأكمله".

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وانطلق المؤتمر يوم السبت 30 سبتمبر، مؤتمر "حكاية وطن " ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

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