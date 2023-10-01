كامل الوزير: الانتهاء من ميناء السخنة بحلول عام 2025

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل إنه سيتم الانتهاء من ميناء السخنة بحلول 2025 وحاليًا تم إنجاز 6 كيلو أرصفة بالكامل والمتبقي من الـ 18 كيلو جاري العمل به”، لافتًا إلى أن ما تم إنجازه في ميناء السخنة ما بين عامي 2021 و2025 يساوي 4 أضعاف ما تم إنجازه في 15 سنة.



وأدلى كامل الوزير وزير النقل، بعدد من التصريحات الهامة اليوم ،جاء على رأسها أنه من المقرر أن يصل القطار الكهربائي السريع لأبو سمبل للمرة الأولى .

وأكد كامل الوزير أنه لدينا قطارات إضافية للعمل، مشيرا إلى أن هناك “مونوريل شرق النيل" سيعمل في شهر نوفمبر القادم بشكل تجريبي، وسيعمل يشكل كامل في أبريل 2024.



وانطلق المؤتمر يوم السبت 30 سبتمبر، مؤتمر "حكاية وطن " ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.