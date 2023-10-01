كامل الوزير: تخصيص 2 تريليون جنيه لتطوير قطاعات النقل

قال الدكتور كامل الوزير وزير النقل، إنه تم وضع خطة لتنظيو موتطوير منظومة النقل في كافة القطاعات،منها: الطرق و الكباري، و السكك الحديدة، و الأنفاق و الجار الكهربائي، و المواني البرية و الجافة، مؤكداً أنه لتنفيذ هذه الخطة تم تخصيص مبلغ 2 تريليون جنيه في الفترة من يونيو 2014 و حتى يوليو 2014.

كامل الوزير:م تطوير القطارات لتحمل 1.2 مليون راكب يومياً

وأضاف كامل الوزير خلال كلمته في فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية و الإنجاز" بحضور الرئيس السيسي، أنه تم تطوير القطارات لتحمل 1.2 مليون راكب يومياً و 5 مليون طن بضائع سنوياً، بالإضافة إلى إرتفاع مستويات السلامة والتأمين و إنتظام مواعيد القطارات في عام 2023، بعد أن كانت في عام 2014 تحمل 900 ألف راكب يومياً، و 4 مليون طن بضائع سنوياً، و كان هناك ضعف في مستويات السلامة و التأمين و إنتظام مواعيد القطارات، لافتاً إلى أنه تم إنفاق 225 مليار جنية على هذا التطوير.



