عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحق اتجوز بسرعة| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

الذهب
الذهب

تعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر من أكثر ما يبحث عنه المشترون للمعدن الأصفر بالتحديد عياري 18 و21 لشراء المشغولات، خاصة بعد تراجع ملحوظ خلال الأيام الماضية مع تراجع سعر الأوقية في بورصة نيويورك إلى مستويات غير مسبوقة.

موضوعات متعلقة:

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ 2022 وعيار21 الآن مفاجأة

يتجه بقوة نحو 1800 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن بمصر بعد الانهيار العالمي

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

أدنى مستوى من 6 أشهر.. زلزال عنيف يضرب الذهب وهذا سعر الجنيه الآن

الجرام يسجل 1,860 جنيه.. أسعار الذهب في مصر الآن

الجرام 14 بـ 1400جنيه | الذهب يتراجع مجددا .. وهذا سعر عيار 21 الآن

قرار حكومي

وينتظر سعر الذهب في مصر قرار حكومة بشأن مد أو إلغاء مبادرة زيرو جمارك التي من المقرر أن تنتهي الشهر الحالي، مع تراجع سعر الأوقية عالميا.

الذهب

أقل من 1900 جنيه رسميا

 سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، تراجع إلى أقل من 1900 جنيه رسميا، فهو يبحث عنه المقبلون على الشراء عبر جوجل، فهو المفضل لدى شريحة كبيرة عند شراء المصوغات والمجوهرات للمناسبات المختلفة.

وشهد سعر الجرام عيار 18 اليوم في الأسواق هبوطا عن 1900 جنيه، فيما وصل إلى نحو 2500 جنيه كأعلى مستوى محليا في وقت سابق، ويبدأ اليوم من 1,860  جنيهًا فقط، بينما تخطى الـ 2000 جنيه قبل وقت قريب.

سعر الذهب عيار 21 الآن

أما عن سعر الذهب من عيار 21 فاقترب من 2150 جنيها فقط بعد ما وصل إلى 2850 جنيهًا في ذروة الارتفاع أبريل الماضي، ليبدأ اليوم من 2,170  جنيهًا في محلات الصاغة، بفارق نحو 700 جنيه عن سعره في إبريل الماضي.

الذهب

سعر الذهب مباشر في مصر

 سعر الذهب مباشر يبحث عنه المقبلون على سوق الصاغة للشراء ، والذي يتغير باستمرار، وأبرز ما يبحث عنه الكثير خاصة عياري 18 و 21  عند الشراء والبيع، ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر الأعيرة بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد، 2,503 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد، 2,190 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام  عيار 18 اليوم الأحد: 1,877 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد، عيار 14 للشراء: 1,460 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد، عيار 24 للبيع: 17,360  جنيها.

الذهب

سعر الذهب عالميا 

وسجل سعر أوقية الذهب عالميًا لأول مرة منذ أواخر 2022، إذ تراجعت بقوة إلى مستويات 1832 دولارا بعد 2056، بفارق يقرب من 230 دولارًا.

الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 الان سعر الذهب مباشر سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب عالميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

الحق اتجوز بسرعة| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

المقاومة أسرته بالملابس الداخلية.. من هو الجنرال الإسرائيلي نمرود ألوني؟

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين .. غدًا الأحد

موعد حفل زفاف تامر عاشور على مذيعة CBC

وقعت من طولها .. دخول زوجة شاعر غنائي شهير المستشفى بسبب الخيانة

11 ألفًا دفعة واحدة .. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت

شوبير يطرح سؤالاً بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي في الدوري

موضوعات متعلقة

الجرام 14 بـ 1400جنيه | الذهب يتراجع مجددا .. وهذا سعر عيار 21 الآن

عيار 21 الآن مفاجأة|أسعار الذهب في محلات الصاغة بعد تراجع 250 جنيهًا

«اشتري شبكتك بسرعة»|هزة تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة وعيار 21 مفاجأة

الذهب يربح 7 دولارات ويرتفع من أدنى مستوياته خلال 7 شهور عالميا

الحقوا اشتروا| الجنيه الذهب يفقد 500 جنيه.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

ترشيحاتنا

إضافة الزيادة الجديدة مع قبض معاش نوفمبر والصرف من خلال الـ ATM

وزير الرياضة يهنئ المنتخب المصري للطائرة بالتأهل إلي أوليمبياد باريس

بعد قليل.. بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طبيب الساحل

سعر سوزوكي جيمني الجديدة في السعودية

مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-10-2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في بطولة الدوري والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مباراة كرة للخداع الاستراتيجي ومثلية جولدا مائير.. كيف وصف البلوجرز حرب أكتوبر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرات؟

كوارث صحية عن الجبنة المثلثات|تعرف عليها

بعد ظهورها حافية القدمين .. إطلالات أثارت الجدل لياسمين صبرى

فيديو

مليون توكيل و424 تزكية .. حملة السيسي تقدم أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة

حرّروا أسرى وأصابوا 750|طوفان الأقصى يضرب وتل أبيب ترد بـ16 طن مُتفجرات.. فيديوجراف

أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

في الأصل راجل .. أول متحولة تفوز بلقب ملكة جمال البرتغال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ