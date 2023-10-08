الحق اتجوز بسرعة| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

تعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر من أكثر ما يبحث عنه المشترون للمعدن الأصفر بالتحديد عياري 18 و21 لشراء المشغولات، خاصة بعد تراجع ملحوظ خلال الأيام الماضية مع تراجع سعر الأوقية في بورصة نيويورك إلى مستويات غير مسبوقة.

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قرار حكومي

وينتظر سعر الذهب في مصر قرار حكومة بشأن مد أو إلغاء مبادرة زيرو جمارك التي من المقرر أن تنتهي الشهر الحالي، مع تراجع سعر الأوقية عالميا.

الذهب

أقل من 1900 جنيه رسميا

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، تراجع إلى أقل من 1900 جنيه رسميا، فهو يبحث عنه المقبلون على الشراء عبر جوجل، فهو المفضل لدى شريحة كبيرة عند شراء المصوغات والمجوهرات للمناسبات المختلفة.

وشهد سعر الجرام عيار 18 اليوم في الأسواق هبوطا عن 1900 جنيه، فيما وصل إلى نحو 2500 جنيه كأعلى مستوى محليا في وقت سابق، ويبدأ اليوم من 1,860 جنيهًا فقط، بينما تخطى الـ 2000 جنيه قبل وقت قريب.

سعر الذهب عيار 21 الآن

أما عن سعر الذهب من عيار 21 فاقترب من 2150 جنيها فقط بعد ما وصل إلى 2850 جنيهًا في ذروة الارتفاع أبريل الماضي، ليبدأ اليوم من 2,170 جنيهًا في محلات الصاغة، بفارق نحو 700 جنيه عن سعره في إبريل الماضي.

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سعر الذهب مباشر في مصر

سعر الذهب مباشر يبحث عنه المقبلون على سوق الصاغة للشراء ، والذي يتغير باستمرار، وأبرز ما يبحث عنه الكثير خاصة عياري 18 و 21 عند الشراء والبيع، ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر الأعيرة بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد، 2,503 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد، 2,190 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأحد: 1,877 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد، عيار 14 للشراء: 1,460 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد، عيار 24 للبيع: 17,360 جنيها.

الذهب

سعر الذهب عالميا

وسجل سعر أوقية الذهب عالميًا لأول مرة منذ أواخر 2022، إذ تراجعت بقوة إلى مستويات 1832 دولارا بعد 2056، بفارق يقرب من 230 دولارًا.