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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحقوا اشتروا| الجنيه الذهب يفقد 500 جنيه.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم الأربعاء

يمثل الذهب أهمية كبيرة لفئات مختلفة من المواطنين، وعلى رأسهم المقبلون على الزواج، ومن يستخدمونه كملاذ آمن لهم؛ للحفاظ على قيمة أموالهم، حيث شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، استقرارًا ملحوظًا، ولكن هذه الفترة تشهد تحركات جديدة، حيث انخفض سعر الجنيه الذهب ليسجل، اليوم الأربعاء، 17160 جنيهًا بعد أن وصل سعره لـ 17680 جنيها، حيث تقارب قيمة الانخفاض الـ 500 جنيه.
 

أسعار الذهب

سعر عيار الذهب 21 
 

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2145 جنيها.
 

سعر الجنيه الذهب
 

سعر الجنيه الذهب سجل 17160 جنيها.

ومن جهته، أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن قرار صفر جمارك على واردات الذهب القادمة مع المصريين كان قرارا أكثر من رائع، ونتج عنه انخفاض الأسعار، فجرام الذهب قد وصل في وقت سابق لـ قرابة الـ 3000 جنيه.

وقال مستشار وزير التموين، في تصريحات تليفزيونية سابقة، إن قرار صفر جمارك أفاد السوق، ونتج عنه استقرار أسعار الذهب بالأسواق، وأن هذا القرار كان من الدكتور علي مصيلحي،  أن الذهب كان يتغير سعره أكثر من مرة في اليوم، ولكن الآن هناك ثبات بسعر الذهب، وعيار 21 يسجل 2200، وأن هذا من الأشياء المميزة.
 

2 طن ذهب دخلت البلاد بسبب قرار صفر جمارك
 

وأشار مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إلى أن هناك 2 طن ذهب دخلت البلاد بسبب هذه المبادرة، التي اقترحها وزير التموين الدكتور على مصيلحي، وأنه رغم الإقبال على الذهب، لكن السعر ثابت، أن الذهب هو العملة الوحيدة المعتمدة لدى العالم، وهو زينة وخزينة.

الذهب أسعار الذهب سعر عيار الذهب 21 سعر الجنيه الذهب توك شو صدى البلد

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