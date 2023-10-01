عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر، يقدمها موقع "صدى البلد"، من خلال نشرة مفصلة لـ  أسعار الذهب اليوم في مصر، الموافق الأحد 1- 10 -2023 بشأن عمليات البيع والشراء.

الذهب 

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر وصلت إلى مستويات قياسية، ويعتبر الذهب هو الملاذ الآمن للكثير من المواطنين، فى ظل اضطراب سوق المعدن الأصفر الذي هو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

سعر الذهب اليوم الأحد 1 - 10- 2023

 

 متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

 

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,463 جنيها شراء 2,474 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,258 جنيها شراء 2,268 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,155  جنيها شراء 2,165 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,847  جنيها شراء 1,856 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,437 جنيها شراء 1,443 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,231 جنيها شراء 1,237 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

الأونصة بيع 76,595 جنيها شراء 76,950 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 17,240 جنيها شراء 17,320 جنيها.
الكيلو بيع 2,462,857 جنيها شراء 2,474,286 جنيها.

الذهب 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

أما مصنعية سبائك الذهب، فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام، فتعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر؛ فيتم حساب المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فقط.

أسعار الذهب أسعار الذهب الان أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب الذهب عيار 21 الذهب عيار 18 سعر الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكوش سافر معها وخان زوجته| حورية فرغلي تفضح اسم ممثلة مشهورة وراء طلاقهما.. تفاصيل مثيرة

انفصال محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي| خاص

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي رسميا

الأهلي يخطف نجم الزمالك.. صفقة جديدة تسبب صدمة لجمهور الأبيض

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

الوطنية للانتخابات: أجهزة تابلت إضافية بمكاتب التوثيق لمواجهة زحام استخراج "تأييد مرشحي الرئاسة"

لمدة 4 مواسم.. تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة من الزمالك

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب تسجل تراجعا جديدا اليوم في مصر

تذبذب أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

رغم الارتفاع العالمي.. تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب عالميا.. ومفاجأة بثمن عيار 21 الآن بمصر

استمرار أنخفاض أسعار الذهب.. وعيار 21 يهبط

اشتري الآن.. انخفاض أسعار الذهب في ثالث أيام العيد

تحرك جديد في سعر الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21 الآن

أول يوم العيد.. أسعار الذهب الآن إلحق اشتري

ترشيحاتنا

الأعلى للآباء والمعلمين ينظم مسيرة حاشدة غدا لتأييد ترشح السيسي لولاية جديدة

كيفية استخراج بطاقة تموين 2023

يوفنتوس يتعادل سلبيا مع أتالانتا في الدوري الإيطالي

قصة انسحاب صان داونز من دوري السوبر الإفريقي.. 3 عقوبات صارمة في انتظاره| وهذه جوائز المسابقة

50 ألف جندي أوكراني يذهبون إلى بريطانيا .. لماذا ؟

أحمد موسى: الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة ولا تنحاز لأحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أيام متتالية مدفوعة الأجر.. الإجازات الرسمية بشهر أكتوبر والمتبقية لنهاية العام

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن القريش؟

إلهام شاهين ومحمد رياض ومنال سلامة نجوم افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

هتنام فى ثوانى.. وصفة طبيعية للتغلب على الأرق والقلق

فيديو

طابور الصباح اتغير.. مقطع فيديو يثير الجدل لطلاب بأول أيام الدراسة

«كانت كده بقت كده» .. طفرة في قطاع الكهرباء خلال 10 سنوات من حكم الرئيس السيسي |فيديوجراف

مفاجأة.. لقاء سويدان تعلق على واقعة صفعها ميدو عادل

نشاط زلزالي مدمر.. العالم الهولندي يحذر من 3 أيام في شهر أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ