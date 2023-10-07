الجرام 14 بـ 1400جنيه | الذهب يتراجع مجددا .. وهذا سعر عيار 21 الآن

تعد أسعار الذهب خلال تعاملاتها اليومية ذات أهمية لدي الكثير من المواطنين الراغبين فى الاستثمار باعتبار الذهب وسيلة تحوط آمنة.

ويحظي الذهب أيضا بأهمية لدي المقبلين علي الزواج من أجل شراء الشبكة وبالتالي تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة خاصة للمقبلين على الزواج.

انهيار أسعار الذهب

وشهدت أسعار الذهب علي مدار تعاملاتها اليوم حالة انخفاض متتالية حتي وصل عيار 21 الأكثر انتشاراً داخل السوق ، 2180 جنيها.

أسعار الذهب اليوم



وبالنسبة ل أسعار الذهب عيار 24 وهو الأعلي قيمة داخل الأسواق وصل سعره بدون مصنعية 2,491 جنيهاً للشراء، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18حوالي 1,869 جنيهاً للشراء فيما سجل عيار 14 ما مقداره 1400 جنيه.

وسجل متوسط اسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية بيع وشراء مايلي :-

عيار 24 بيع 2,480 شراء 2,491

عيار 22 بيع 2,273 شراء 2,284

عيار 21 بيع 2,170 شراء 2,180

عيار 18 بيع 1,860 شراء 1,869

عيار 14 بيع 1400 شراء 1447

عيار 12 بيع 1,240 شراء 1,246

الاونصة بيع 77,128 شراء 77,483

الجنيه الذهب بيع 17,360 شراء 17,440

الكيلو بيع 2,480,000 شراء 2,491,429

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

ويعد الذهب وسيلة تحوط آمنة للكثيرون خاصة أن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع من أقل مستوى في 7 أشهر، في ظل تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، ووسط ترقب صدور تقرير الوظائف الشهري في أميركا.

حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.23 % إلى 1836 دولارا للأونصة، لكنها تتجه نحو خسائر لثاني أسبوع على التوالي، إذ انخفضت 1.3 %.

واتجهت عوائد سندات الخزانة القياسية نحو الارتفاع الأسبوعي، مما أدى إلى ‏تراجع جاذبية الذهب.‏

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية زيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 336 ‏ألف وظيفة في سبتمبر على أساس شهري، متجاوزًا التوقعات البالغة 170 ‏ألف وظيفة.‏

وتشير توقعات المحللين إلى احتمالية بنسبة 29٪ تقريبًا لرفع أسعار الفائدة مرة ‏أخرى من بنك الاحتياطي الفدرالي هذا العام.