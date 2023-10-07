عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يغلق على ارتفاع لكنه يسجل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب، مدعومة بالانتعاش الفني بعد سلسلة خسائر ‏استمرت تسعة أيام، على الرغم من أن بيانات الوظائف الأميركية القوية أثارت ‏المخاوف بشأن رفع جديد لأسعار الفائدة.‏

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 1831.09 دولار للأوقية ‏لكن المعدن النفيس تكبد خسارة هذا الأسبوع بنحو 1%.‏

وعند التسوية، ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.7% إلى 1845.20 ‏دولار للأوقية.‏

واتجهت عوائد سندات الخزانة القياسية نحو الارتفاع الأسبوعي، مما أدى إلى ‏تراجع جاذبية الذهب.‏

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية زيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 336 ‏ألف وظيفة في سبتمبر على أساس شهري، متجاوزًا التوقعات البالغة 170 ‏ألف وظيفة.‏

وتشير توقعات المحللين إلى احتمالية بنسبة 29٪ تقريبًا لرفع أسعار الفائدة مرة ‏أخرى من بنك الاحتياطي الفدرالي هذا العام، وفقًا لأداة ‏CME Fedwatch‏. ‏

اسعار الفائدة أسعار الذهب أسعار الذهب التعاملات الفورية العقود الأميركية العمل الأميركية العقود الأميركية الآجلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

لو هتشتري تقسيط ..اعرف حقوقك وفقا للقانون

الجرح وصل إلى 16 غرزة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

وفاة نجم فريق مسرح مصر.. شقيق محمد بطاوي ينهار في البكاء

أسعار الأرز تفاجئ المواطنين.. كم وصل ثمن الكيلو في الأسواق ؟

طوفان الأقصي.. إعلام إسرائيلي: لا يمكن حصر عدد الإصابات أو القتلي

كهربا يثير حالة تعاطف كبيرة بهذا المنشور| شاهد

عيار 21 الآن مفاجأة|أسعار الذهب في محلات الصاغة بعد تراجع 250 جنيهًا

ترشيحاتنا

بحضور البلشي واللامي.. اتحاد الصحفيين العرب يشيد بمواقف مصر الداعمة لقضايا الأشقاء

حماس: الطوفان بدأ من غزة ويمتد للضفة والخارج لحماية القدس

حقيقة إيقاف صرف المقررات التموينية منتصف شهر أكتوبر الجاري

لا شرطة وجيش ورعب في تل أبيب بعد طوفان الأقصى

أول تعليق من حزب الله على عملية طوفان الأقصى

هل يجوز صلاة الفريضة خلف شخص يصلي السنة.. الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترك رضيعة يتيمة.. فاجعة جديدة حول وفاة نجم مسرح مصر

يتخطى 50 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لقميص أنغام الأسود

في هذه الحالات.. الصداع علامة على الإصابة بمرض خطير

الفراخ مطلوبة| انخفاض جديد في أسعار الدواجن.. والشعبة تؤيد

فيديو

إيه الحكاية.. ياسمين عز تعلن مسابقة للرجال وجائزة 100 ألف جنيه / فيديوجراف

من هي .. ما من امرأة أضرت بإيلون ماسك كما فعلت «فيديوجراف»

طلاق ثم إعلان خطوبة.. مفاجأة الأردني ميكس وضحى العريبي

بائع سمنة صباحا وطبيب نساء مساءً.. حكاية دكتور قرر العيش في جلباب أبيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ