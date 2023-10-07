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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 21 الآن مفاجأة|أسعار الذهب في محلات الصاغة بعد تراجع 250 جنيهًا

الذهب
الذهب

يبحث الآلاف يوميا عن  أسعار الذهب والتي شهدت تراجعا خلال الأيام الماضية ، على خليفة انهيار أسعار الذهب عالميا إلى مستويات غير مسبوقة لأول مرة من العام 2022، حيث يبحث المشترين عن عياري 18 و21 لشراء المشغولات الذهبية المختلفة من محلات الصاغة ، خاصة الشبكة قبل الزواج.

الذهب

قرار حكومي

وبالتزامن مع تراجع سعر الأوقية عالميا ، ينتظر الأصفر قرار الحكومة الخاص بمد أو إلغاء مبادرة زيرو جمارك التي من المقرر أن تنتهي الشهر الحالي.

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تراجع أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

وشهد  سعر الذهب من عيار 21 تراجعا؛ ليقترب من 1250 جنيها فقط بعد ما وصل إلى 2850 جنيهًا في ذروة الارتفاع أبريل الماضي، ليبدأ اليوم من 2155 جنيهًا فقط في محلات الصاغة، بفارق 250 جنيها عن سعره في أغسطس الذي وصل إلى 2400 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

أما عن سعر الجرام عيار 18 اليوم،  فيبحث عنه المقبلون على الشراء عبر جوجل، فهو المفضل لدى شريحة كبيرة عند شراء المصوغات والمجوهرات للمناسبات المختلفة.

الذهب 

وشهد سعر الجرام عيار 18 اليوم في الأسواق هبوطا قويا ليتخلي عن 1850 جنيها، وهو التراجع القوي مقارنة بسعره الأعلى في إبريل وهو 2500 جنيه، ويبدأ اليوم من 1,847 جنيهًا فقط، بينما تخطى الـ 2000 جنيه في وقت سابق.

سعر الذهب مباشر في مصر

ويهتم المقبلون على الزواج بـ  سعر الذهب مباشر والذي يتغير باستمرار، وأبرز ما يبحث عنه الكثير بأعيرته المختلفة خاصة عياري 18 و 21 ، فهما من أكثر ما يبحث عنه الراغبون في الشراء والبيع، ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر جميع الأعيرة بدون مصنعية:

الذهب 

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت، 2,474 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت، 2,165 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام  عيار 18 اليوم السبت: 1,856  جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم السبت، عيار 14 للشراء: 1,443 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت، عيار 24 للبيع: 17,240  جنيها.

 

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