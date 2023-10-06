تراجع أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية حالة من التراجع الحاد على مستوي جميع الأعيرة الذهبية حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق المصرية حوالي 2155 للجرام فيما سجل عيار 14 حوالي 1437 جنيها للجرام ليكسر بذلك حاجز ال 1500.

انخفاض أسعار الذهب

وتعد أسعار الذهب ذات أهمية على مدار تعاملاتها اليومية حيث يسعي الكثير من المواطنين إلي تحديد الوقت الأنسب للشراء.

وتعتبر أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء وايضا تهم المستثمرين نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي حيث يعد المعدن الأصفر ملاذ آمن للكثيرين.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي

عيار 24 بيع 2,451 شراء 2,463

عيار 22 بيع 2,247 شراء 2,258

عيار 21 بيع 2,145 شراء 2,155

عيار 18 بيع 1,839 شراء 1,847

عيار 14 بيع 1,430 شراء 1,437

عيار 12 بيع 1,226 شراء 1,231

الاونصة بيع 76,239 شراء 76,595

الجنيه الذهب بيع 17,160 شراء 17,240

الكيلو بيع 2,451,429 شراء 2,462,857

سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

تسجل أسعار الذهب انخفاض منذ قرار مجلس الوزراء مايو الماضي، بشأن إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، الأمر الذي أدى إلى إحداث نقلة نوعية بسوق الذهب المحلي، حيث حدث توازن كبير في أسعار الذهب محليا.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب حالة هبوط متتالي وذلك بسبب البيانات الأمريكية التي زادت من قوة الدولار الأمريكي وعوائد السندات الحكومية التي سجلت مستويات قياسية.

وسجلت أسعار الذهب الفوري 1822 دولارا للأونصة بعد أن سجلت أدنى مستوى لها أمس عند 1816 دولارا للأونصة، يأتي هذا بعد انخفاض الذهب بنسبة 0.3% وسجل أدنى مستوى منذ مارس الماضي عند 1815 دولارا للأونصة.

ومنذ بداية الأسبوع انخفض الذهب بنسبة 1.4% ليفقد 26 دولارا ويستكمل الهبوط القياسي الذي سجله خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4% والذي فقد خلاله 77 دولارا.

وحقق مؤشر الدولار ارتفاعا منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.7% في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الـ 12 على التوالي في أطول سلسلة ارتفاع له منذ عقود، يأتي هذا بدعم من التوقعات باستمرار أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت.

أدي ارتفاع الدولار بشكل أساسي في دفع أسعار الذهب إلى استمرار الهبوط خلال تداولات الأمس، بالإضافة إلى عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات التي ارتفعت وسجلت أعلى مستوى جديد منذ 2007 عند 4.884%.