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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«اشتري شبكتك بسرعة»|هزة تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة وعيار 21 مفاجأة

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب تراجعا جديدا في مصر ، على خليفة انهيار أسعار الذهب عالميا إلى مستويات غير مسبوقة لأول مرة من العام 2022.

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وعند الشراء في مصر يهتم الكثير بالبحث عن عياري 18 و21 لشراء المشغولات الذهبية المختلفة من محلات الصاغة ، خاصة الشبكة قبل الزواج، حيث ينتظر الأصفر قرار الحكومة الخاص بمد أو إلغاء مبادرة زيرو جمارك التي من المقرر أن تنتهي الشهر الحالي.

الذهب 

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

ويهتم المقبلون على الشراء بالبحث عبر جوجل عن  سعر جرام الذهب عيار 18، فهو المفضل لدى شريحة كبيرة عند شراء المصوغات والمجوهرات للمناسبات المختلفة.

وشهد سعر الجرام عيار 18 اليوم في الأسواق هبوطا قويا ليقترب بقوة نحو 1800 جنيه، وهو التراجع القوي مقارنة بسعره الأعلى في إبريل وهو 2500 جنيه،، ويبدأ اليوم من 1,839 جنيهًا فقط، بينما تخطى الـ 2000 جنيه في وقت سابق.

أسعار الذهب اليوم 

وشهد سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 تراجعا قويا ، إذ سجل 17960 جنيها قبل أيام ، ليتراجع بقوة ويبدأ سعره اليوم من 17,160 جنيها، فيما وصل إلى 22400 جنيه كأعلى سعر في إبريل الماضي.

الذهب 

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

وتراجع  سعر الذهب من عيار 21 بقوة؛ ليقترب من 2100 جنيه فقط بعد ما وصل إلى 2850 جنيهًا في ذروة الارتفاع أبريل الماضي، ليبدأ اليوم من 2,145 جنيهًا فقط في محلات الصاغة، بعد 2850 في الذروة في أبريل الماضي بفارق 700 جنيه.

سعر الذهب مباشر في مصر

و يبحث الآلاف من المقبلون على الزواج عن سعر الذهب مباشر والذي يتغير باستمرار، وأبرز ما يبحث عنه الكثير بأعيرته المختلفة خاصة عياري 18 و 21 ، فهما من أكثر ما يبحث عنه الراغبون في الشراء والبيع، ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر جميع الأعيرة بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة، 2,463 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة، 2,155 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام  عيار 18 اليوم الجمعة : 1,847 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة، عيار 14 للشراء: 1,437 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة، عيار 24 للبيع: 17,160 جنيها.

الذهب 

سعر الذهب عالميا 

وهبط  سعر أوقية الذهب عالميًا لأول مرة منذ أواخر 2022، إذ تراجعت بقوة إلى مستويات 1822 دولارا بعد 2056، بفارق يقرب من 240 دولارًا.

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