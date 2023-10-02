عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 21 مفاجأة.. انخفاض كبير في أسعار الذهب اشتر الآن

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر، يقدمها موقع "صدى البلد"، من خلال نشرة مفصلة لـ  أسعار الذهب اليوم في مصر، الموافق الأثنين  2 - 10 -2023 بشأن عمليات البيع والشراء.

الذهب 

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر وصلت إلى مستويات قياسية، ويعتبر الذهب هو الملاذ الآمن للكثير من المواطنين، فى ظل اضطراب سوق المعدن الأصفر الذي هو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

سعر الذهب اليوم الأثنين 2 - 10- 2023

 متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,442 شراء 2,454 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,239 شراء 2,249 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,137 شراء 2,147 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,832 شراء 1,840 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,425 شراء 1,431 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,221 شراء 1,227 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 75,955 شراء 76,311 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 17,096 شراء 17,176 جنيها.
الكيلو بيع 2,442,286 شراء 2,453,714 جنيها.

الذهب 

سعر الذهب أمس في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,463 جنيها شراء 2,474 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,258 جنيها شراء 2,268 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,155  جنيها شراء 2,165 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,847  جنيها شراء 1,856 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,437 جنيها شراء 1,443 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,231 جنيها شراء 1,237 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

الأونصة بيع 76,595 جنيها شراء 76,950 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 17,240 جنيها شراء 17,320 جنيها.
الكيلو بيع 2,462,857 جنيها شراء 2,474,286 جنيها.

الذهب 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

أما مصنعية سبائك الذهب، فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام، فتعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر؛ فيتم حساب المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فقط.

أسعار الذهب أسعار الذهب الان اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم الذهب عيار 18 الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

ذروة الهزات الأرضية بقوة 7 ريختر| العالم الهولندي يحذر من 3 أيام خلال أكتوبر.. اقتران جديد للكواكب

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

موضوعات متعلقة

الحق بيع.. أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 مفاجئة

كسر حاجز 2200 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

لو هتشتري ذهب .. اعرف سعر عيار 21 الآن

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

570 جنيها للجرام في 4 شهور.. انخفاض كبير في أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

اشتري الآن.. أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم

حقيقة انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر.. تفاصيل

أسعار الذهب في التعاملات المسائية .. وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

حكم الزواج بدون ولي عند الأحناف.. تعرف على آراء الفقهاء

9 آلاف فرصة عمل بهذه المحافظة.. وكيفية استخراج كعب عمل إلكترونيا

هكذا بدأ حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. وقرارات عاجلة من النيابة ووزير الداخلية بشأن المبنى

11 ألف جنيه.. تراجع أسعار الحديد والأسمنت في مصر

الشعب اختارك كمل المشوار.. أحمد موسى: مسيرات حاشدة لدعم ترشح السيسي.. فيديو

"تحيا مصر ويحيا السيسي".. مسيرات حاشدة لقيادات التعليم الخاص بالجيزة |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهور علامات الحمل .. أبرز صور درة برفقة زوجها

في المعدة.. تفاصيل العملية النادرة لـ بسمة وهبة

صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

ثقافة ليبتون: كيف صنع رجل أعمال فقير إمبراطورية الشاي

فيديو

موقف محرج .. شاب يتقدم لخطبة فتاة على المسرح في حفل كاظم الساهر

تسلق واجهة المبنى.. محاولة هروب شخص من حريق مديرية أمن الإسماعيلية

بلبس باروكة و شبه علي ربيع .. هنا الزاهد تكشف موقفا محرجا مع تامر حسني

تحذير لأولياء الأمور.. أمطار تصل القاهرة وتراجع الحرارة 12 درجة مرة واحدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ