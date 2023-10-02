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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إلى 1800 جنيه| هبوط أسعار الذهب رسميًا الآن بمصر بعد الانهيار العالمي

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى االبلد تغطية خاصة حول أخر مستجدات أسعار الذهب والدولار وحيث شهدت أسعار الدولار محليا، استقرارا للشهر السابع على التوالي في البنوك دون أي ارتفاعات، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات باستثناء البنك المركزى المصرى 
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري 30.83جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع كما سجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر، 
والبنك الأهلي المصري"30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع. 
 


وقد اتخذت الحكومة قرارا مهما لحماية الجنيه المصري،وهو 
مبادلة العملات بالسعر الرسمى مع الإمارات والتخلى  عن التعامل بالدولار 
حيث وقع البنك المركزي المصري مع نظيره الإماراتي ، اتفاقية لمبادلة العملات بين البلدين ، بمنح مصر 42 مليار جنيه  للإمارات يتم وضعها في البنك المركزي الإماراتي، مقابلها الإمارات تمنح مصر 5 مليارات درهم، يتم وضعها في البنك المركزي المصري.
وجرت المبادلة  علي قيمة الدرهم  الرسمية في البنوك بـ8.4 جنيه وليس علي قيمته في السوق السوداء
وبحسب الخبراء يمكن للبلدين استيراد وتصدير البضائع بينهما بعملاتهما المحلية دون الحاجة للدولار.
ويأتي هذا في إطار سعي البنك المركزي لتنويع سلة العملات الأجنبية في خطوة منه لدعم قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى ومنها الدولار.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 


 

أسعار الذهب الدولار أسعار الدولار سعر الدولار البنك المركزي

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