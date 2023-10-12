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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تحركات جديدة بالتزامن مع صعود سعر الأوقية عالميا ، إذ يبحث الغالبية من المقبلين على شراء المشغولات والسبائك عن عياري 21 و24.

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سعر الذهب عيار 18 الآن

ويهتم قطاع كبير من الراغبين في اقتناء الذهب ، بالبحث عن سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، إذ يبدأ اليوم من نحو 1,997 جنيهاً رسمياً للبيع، فهو المفضل لدى شريحة كبيرة عند شراء المصوغات والمجوهرات للمناسبات المختلفة.

الذهب 

وتخطى سعر الجرام عيار 18 اليوم في الأسواق 2000 جنيه للشراء ، بعد ما لامس الـ 1800 جنيه قبل أيام ، فيما وصل إلى نحو 2500 جنيه كأعلى مستوى محليا في وقت سابق.

500 جنيه

وتحرك سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، تحركا بنحو 500 جنيه إذ سجل اليوم نحو 18,640 جنيها بعد  18,160 جنيها قبل ساعات، فيما سجل 17200 جنيه قبل أيام، ويظل متراجعا بقوة من 22400 جنيه وهو اعلى سعر له في إبريل الماضي.

سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر 

ويعتبر سعر الذهب من عيار 21، الاكثر انتشارا في سوق الصاغة والذي يبدأ سعره اليوم من 2,330 جنيها بعد 2140 قبل أيام، بينما يظل مُتراجعًا من أعلى سعر له بفارق كبير ، حيث وصل إلى 2850 جنيهًا في ذروة الارتفاع أبريل الماضي.

الذهب 

سعر الذهب مباشر في مصر

 ويرغب المقبلون الشراء أو البيع، بـ سعر الذهب مباشر ، فهو يتغير حسب المعاملات، و يبحث عنه المقبلون على سوق الصاغة للشراء ، وأبرز ما يتم البحث عنه هو عياري 18 و 21  عند الشراء والبيع، ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر الأعيرة بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس، 2,686 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس، 2,350 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام  عيار 18 اليوم الخميس: 2,014 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس، عيار 14 للشراء: 1,567 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس، عيار 24 للبيع: 18,640  جنيها.

الذهب 

سعر الذهب عالميا

وقفز سعر أوقية الذهب عالميًا  مجددا بعد هبوط قوى لأول مرة منذ أواخر 2022، إذ ارتفع بقوة إلى مستويات 1,875.99 بعد 1817 دولارا، فيما سجلت 2056 في نهاية يونيو الماضي.

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