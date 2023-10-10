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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي؛ بسبب ما تمثله قيمة الذهب من أهمية لدى المواطنين كونه استثمارا وملاذا آمنا وصاحب قيمة اقتصادية عالية، حيث شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية استقرارًا ملحوظًا؛ ولكن هذه الفترة تشهد تحركات جديدة، حيث بعد أن وصل عيار 18 لـ أكثر من 2000 جنيه، سجل اليوم 1920 جنيها، وعيار 21 سجل 2240  جنيهًا، بعد أن وصل من قبل إلى 2800 جنيه، حيث تقارب قيمة الانخفاض الـ600 جنيه.
 

الذهب اليوم

فيما قدمت الإعلامية داليا أيمن تقريراً عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد".

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2560 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2240 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1920 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17920 جنيها.
 

تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين

فيما أكد المهندس لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب، أن العديد من المواطنين ينجذبون إلى منشورات شراء الذهب عبر "فيس بوك" دون التحقق من صحة هذه المنتجات، مشيرا إلى أن بعض هذه المنشورات تعد عروض تخفيضات كبيرة على الذهب، ولكنها قد لا تكون صحيحة.

وفي تصريحات تلفزيوينة، أوضح منيب أن هناك شكاوى تلقوها بشأن مشغولات غير مطابقة للمعايير التي تم الإعلان عنها في هذه المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن بعض هذه المشغولات تباع على أنها عيار 21 ولكن تكون في الواقع عيارات أقل مثل 12 أو 9، أو قد تكون مصنوعة بكميات أقل من الذهب الحقيقي.

أسعار الذهب

وشدد منيب على أن هذا النوع من الذهب الذي يتم بيعه عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير خاضع للرقابة ولا يحمل العلامات والدمغات المطلوبة، ما يجعله صعب التحقق من نوعيته، مؤكدا أن المحلات الفعلية التي تبيع الذهب لها بطاقات ضريبية وتخضع للرقابة، ولذلك من الأفضل دائمًا شراء الذهب من مصادر موثوقة ومعترف بها رسميًا.

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