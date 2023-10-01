اشتر الشبكة بسرعة.. انهيار سعر جرام الذهب في مصر عيار 21

كشف هاني جيد رئيس شعبة الذهب، آخر تطورات أسعار الذهب في مصر، مشيرا إلى أن الوقت الحالي أفضل وقت لشراء الذهب وخاصة للمقبلين على الزواج.

وأضاف رئيس شعبة الذهب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أنه من المتوقع ارتفاع أسعار الذهب مع بداية العام المقبل.

تراجع أسعار الذهب في مصر

وتابع هاني جيد رئيس شعبة الذهب، أن الوقت الحالي أفضل وقت للشراء في ظل التطورات الأخيرة في أسعار الذهب في مصر، موضحا أننا في وقت السعر فيه متدني ومستمر حتى نهاية العام.