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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-10-2023

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر، يقدمها موقع "صدى البلد"، من خلال نشرة مفصلة لـ  أسعار الذهب اليوم ، الموافق الأربعاء 11- 10 -2023 لمتابعة عمليات البيع والشراء لحركة الذهب.

الذهب 

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر وصلت إلى مستويات قياسية، ويعتبر الذهب الملاذ الآمن للكثير من المواطنين، فى ظل اضطراب سوق المعدن الأصفر الذي هو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 - 10- 2023

 متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,623 شراء 2,646 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,404 شراء 2,425 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,295 شراء 2,315 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,967 شراء 1,984 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,530 شراء 1,543 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,311 شراء 1,323 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 81,571 شراء 82,282 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 18,360 شراء 18,520 جنيها.
الكيلو بيع 2,622,857 شراء 2,645,714 جنيها.

الذهب 

سعر الذهب الأحد 2 - 10- 2023

سعر الذهب في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,463 جنيها شراء 2,474 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,258 جنيها شراء 2,268 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,155  جنيها شراء 2,165 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,847  جنيها شراء 1,856 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,437 جنيها شراء 1,443 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,231 جنيها شراء 1,237 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

الأونصة بيع 76,595 جنيها شراء 76,950 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 17,240 جنيها شراء 17,320 جنيها.
الكيلو بيع 2,462,857 جنيها شراء 2,474,286 جنيها.

الذهب 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية سبائك الذهب، فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام، فتعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر؛ فيتم حساب المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فقط.

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