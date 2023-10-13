أسعار الذهب اليوم الجمعة في المملكة العربية السعودية يستعرضها صدى البلد مقابل الريال السعودي خلال السطور التالية:

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 13-10-2023

سعر جرام الذهب عيار 24

225.39 ريال $60.10

سعر جرام الذهب عيار 22

206.61 ريال $55.09

سعر جرام الذهب عيار 18

169.04 ريال $45.08

سعر جرام الذهب عيار 21

197.22 ريال $52.59

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 13-10-2023

1,578 ريال $420.73

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 225.39 ريال $60.10 سعر الذهب عيار 22 206.61 ريال $55.09 اسعار الذهب عيار 21 197.22 ريال $52.59 اسعار الذهب عيار 18 169.04 ريال $45.08 سعر الذهب عيار 14 131.48 ريال $35.06 سعر الذهب عيار 12 112.69 ريال $30.05 اسعار أوقية الذهب 7,010 ريال $1,869 اسعار جنيه الذهب 1,578 ريال $420.73 اسعار كيلو الذهب 225,386 ريال $60,103 اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية

أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-10-2023 تسجل ارتفاع بقيمة 100 جنيه مقابل الخميس الماضي ليرتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم مسجلا 2320 جنيه مقابل 2220 جنيه.

سعر الذهب اليوم الجمعة 13-10-2023

سعر جرام الذهب عيار 24

بيع 2,617 شراء 2,651

سعر جرام الذهب عيار 22

بيع 2,399 شراء 2,430

سعر جرام الذهب عيار 18

بيع 1,963 شراء 1,989

سعر جرام الذهب عيار 21

بيع 2,290 شراء 2,320

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 13-10-2023

بيع 18,320 شراء 18,560

يعرض صدى البلد أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم الجمعة 13-10-2023 وفقا للموقع الرسمي لأسعار الذهب Egypt gold price كالتالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 2,617 شراء 2,651 عيار 22 بيع 2,399 شراء 2,430 عيار 21 بيع 2,290 شراء 2,320 عيار 18 بيع 1,963 شراء 1,989 عيار 14 بيع 1,527 شراء 1,547 عيار 12 بيع 1,309 شراء 1,326 الاونصة بيع 81,393 شراء 82,459 الجنيه الذهب بيع 18,320 شراء 18,560 الكيلو بيع 2,617,143 شراء 2,651,429 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية سبائك الذهب، فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام، فتعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر؛ فيتم حساب المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فقط.