بيع دلوقتي..سعر الذهب اليوم الخميس 12- 10- 2023

أسعار الذهب اليوم في مصر وصلت إلى مستويات قياسية، ويعتبر الذهب الملاذ الآمن للكثير من المواطنين، فى ظل اضطراب سوق المعدن الأصفر الذي هو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

الذهب

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب الآن في مصر، يقدمها موقع "صدى البلد"، من خلال نشرة مفصلة لـ أسعار الذهب اليوم ، الموافق الأربعاء 12- 10 -2023 لمتابعة عمليات البيع والشراء لحركة الذهب.

سعر الذهب اليوم الخميس 12- 10- 2023

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,703 شراء 2,726 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,478 شراء 2,499 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,365 شراء 2,385 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,027 شراء 2,044 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,577 شراء 1,590 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,351 شراء 1,363 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 84,059 شراء 84,770 جنيها.

الجنيه الذهب بيع 18,920 شراء 19,080 جنيها.

الكيلو بيع 2,702,857 شراء 2,725,714 جنيها.

الذهب

سعر الذهب الأحد 2 - 10- 2023

سعر الذهب في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,463 جنيها شراء 2,474 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,258 جنيها شراء 2,268 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,155 جنيها شراء 2,165 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,847 جنيها شراء 1,856 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,437 جنيها شراء 1,443 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,231 جنيها شراء 1,237 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

الأونصة بيع 76,595 جنيها شراء 76,950 جنيها.

الجنيه الذهب بيع 17,240 جنيها شراء 17,320 جنيها.

الكيلو بيع 2,462,857 جنيها شراء 2,474,286 جنيها.

الذهب

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية سبائك الذهب، فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام، فتعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر؛ فيتم حساب المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فقط.