عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بيع دلوقتي..سعر الذهب اليوم الخميس 12- 10- 2023

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر وصلت إلى مستويات قياسية، ويعتبر الذهب الملاذ الآمن للكثير من المواطنين، فى ظل اضطراب سوق المعدن الأصفر الذي هو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

الذهب 

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب الآن في مصر، يقدمها موقع "صدى البلد"، من خلال نشرة مفصلة لـ  أسعار الذهب اليوم ، الموافق الأربعاء 12- 10 -2023 لمتابعة عمليات البيع والشراء لحركة الذهب.

سعر الذهب اليوم الخميس 12- 10- 2023

 متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,703 شراء 2,726 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,478 شراء 2,499 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,365 شراء 2,385 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,027 شراء 2,044 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,577 شراء 1,590 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,351 شراء 1,363 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 84,059 شراء 84,770 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 18,920 شراء 19,080 جنيها.
الكيلو بيع 2,702,857 شراء 2,725,714 جنيها.

الذهب 

سعر الذهب الأحد 2 - 10- 2023

سعر الذهب في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,463 جنيها شراء 2,474 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,258 جنيها شراء 2,268 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,155  جنيها شراء 2,165 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,847  جنيها شراء 1,856 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,437 جنيها شراء 1,443 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,231 جنيها شراء 1,237 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

الأونصة بيع 76,595 جنيها شراء 76,950 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 17,240 جنيها شراء 17,320 جنيها.
الكيلو بيع 2,462,857 جنيها شراء 2,474,286 جنيها.

الذهب 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية سبائك الذهب، فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام، فتعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر؛ فيتم حساب المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فقط.

أسعار الذهب أسعار الذهب الان أسعار الذهب اليوم الذهب عيار 24 الذهب المستعمل الذهب اليوم الخميس الذهب عيار 21 الذهب عيار 18 سعر الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

سوريا.. الجيش الإسرائيلي يشن هجوما خطيرا على مطار دمشق الدولي

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

موضوعات متعلقة

عيار 21 مفاجأة.. انخفاض كبير في أسعار الذهب اشتر الآن

الحق بيع.. أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 مفاجئة

كسر حاجز 2200 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

لو هتشتري ذهب .. اعرف سعر عيار 21 الآن

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

570 جنيها للجرام في 4 شهور.. انخفاض كبير في أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

اشتري الآن.. أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم

حقيقة انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر.. تفاصيل

ترشيحاتنا

50 سنة نصر أكتوبر.. الرئيس يشهد حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية| بث مباشر

الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

قرارات صادمة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن الأسرى الفلسطينيين

خالد بو طيب ليس الأول| أرشيف أحكام الزمالك لدى "فيفا".. و"الأبيض" مطالب بـ 10 ملايين دولار ويورو

بيع دلوقتي..سعر الذهب اليوم الخميس 12- 10- 2023

مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة ينفذ التجربة مصر-9 لمحاكاة إنقاذ سفينة قبالة السواحل المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطال غريب.. سمر يسري تستعرض رشاقتها | شاهد

تركيزك قليل وحياتك متلخبطة.. 5 عادات صباحية تغير حياتك للأفضل

لوك مختلف.. إلهام شاهين تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

الجمهور يبحث| هل خضع أحمد رزق لعملية تجميل؟.. فقد وزنه وبقي شباب

فيديو

بطلة غاوي حب.. سر اختفاء مريم قورة عن التمثيل وحقيقة زواج شقيقتها ملك

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل جنى مقداد طفلة طيور الجنة |فيديوجراف

1800 جنيه| تراجع في أسعار الذهب.. هل الوقت مناسب للبيع؟

محمد صلاح يتصدر التريند بسبب غزة| ماذا حدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ