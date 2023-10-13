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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

زيادة أسعار الذهب في مصر والسعودية اليوم الجمعة 13-10-2023

صدى البلد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-10-2023 تسجل ارتفاع بقيمة 100 جنيه مقابل الخميس الماضي ليرتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم مسجلا 2320 جنيه مقابل 2220 جنيه.

سعر الذهب اليوم الجمعة 13-10-2023

سعر جرام الذهب عيار 24

بيع 2,617 شراء 2,651

سعر جرام الذهب عيار 22

بيع 2,399 شراء 2,430

سعر جرام الذهب عيار 18

بيع 1,963 شراء 1,989

سعر جرام الذهب عيار 21

بيع 2,290 شراء 2,320

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 13-10-2023

بيع 18,320 شراء 18,560

يعرض صدى البلد أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم الجمعة 13-10-2023 وفقا للموقع الرسمي لأسعار الذهب Egypt gold price كالتالي:

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,617 شراء 2,651
عيار 22بيع 2,399 شراء 2,430
عيار 21بيع 2,290 شراء 2,320
عيار 18بيع 1,963 شراء 1,989
عيار 14بيع 1,527 شراء 1,547
عيار 12بيع 1,309 شراء 1,326
الاونصةبيع 81,393 شراء 82,459
الجنيه الذهببيع 18,320 شراء 18,560
الكيلوبيع 2,617,143 شراء 2,651,429
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 13-10-2023

أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة في المملكة العربية السعودية يستعرضها صدى البلد مقابل الريال السعودي خلال السطور التالية:

سعر جرام الذهب عيار 24

225.39 ريال  $60.10

سعر جرام الذهب عيار 22

206.61 ريال $55.09

سعر جرام الذهب عيار 18

169.04 ريال $45.08

سعر جرام الذهب عيار 21

197.22 ريال $52.59

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة13-10-2023

1,578 ريال $420.73

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24225.39 ريال$60.10
سعر الذهب عيار 22206.61 ريال$55.09
اسعار الذهب عيار 21197.22 ريال$52.59
اسعار الذهب عيار 18169.04 ريال$45.08
سعر الذهب عيار 14131.48 ريال$35.06
سعر الذهب عيار 12112.69 ريال$30.05
اسعار أوقية الذهب7,010 ريال$1,869
اسعار جنيه الذهب1,578 ريال$420.73
اسعار كيلو الذهب225,386 ريال$60,103
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية سبائك الذهب، فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام، فتعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر؛ فيتم حساب المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فقط.

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