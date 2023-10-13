700 جنيه|هزة قوية في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس وعيار 21 مفاجأة

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بقوة، بعد أن شهد سعر المعدن قفزة هائلة أمس، بالتزامن مع صعود سعر الأوقية عالميا، إذ يبحث المقبلين على شراء وبيع المشغولات والسبائك عن سعر عياري 21 و24.

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سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بمصر

وتبحث شريحة كبيرة من المصريين يوميا عن سعر الذهب من عيار 21، فهو الأكثر انتشارا في سوق الصاغة.

الذهب

وتراجع سعر الجرام من العيار الأشهر من 2390 جنيها ليبدأ سعره اليوم من 2,290 جنيها بعد ويظل مُتراجعًا من أعلى سعر له بفارق كبير ، حيث وصل إلى 2850 جنيهًا في ذروة الارتفاع أبريل الماضي.

700 جنيه

وهبط سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، بقوة بنحو 700 جنيه دفعة واحد بالمقارنة بين أسعار اليوم وأمس، إذ سجل اليوم نحو 18,320 جنيها بعد 19020 جنيها قبل ساعات، فيما سجل 17200 جنيه قبل أيام، ويظل متراجعا بقوة من 22400 جنيه وهو أعلى سعر له في إبريل الماضي.

سعر الذهب عيار 18 الآن

أما عن الباحثين عن سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، فتراجع اليوم ليبدأ اليوم من نحو 1,963 جنيهاً رسمياً للبيع، فهو المفضل لدى شريحة كبيرة عند شراء المصوغات والمجوهرات.

جاء ذلك بعد أن تخطى سعر الجرام عيار 18 أمس في الأسواق 2000 جنيه للشراء ، فيما لامس الـ 1800 جنيه قبل أيام، ووصل إلى نحو 2500 جنيه لأعلى مستوى محليا في وقت سابق.

سعر الذهب مباشر في مصر

ويهتم المقبلون على شراء أو بيع المعدن الثمين، بـ سعر الذهب مباشر ، فهو يتغير حسب المعاملات، وأبرز ما يتم البحث عنه هو عياري 18 و 21 عند الشراء والبيع، ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر الأعيرة بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة ، 2,651 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة ، 2,320 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الجمعة : 1,989 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة ، عيار 14 للشراء: 1,547 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة ، عيار 24 للبيع: 18,320 جنيها