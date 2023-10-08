تذبذب أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

شهد سعر الذهب اليوم الاحد 8-10-202 في مصر حالة من التذبذب على مستوى جميع الأعيرة الذهبية بعد أن شهدت تراجعًا كبيرًا خلال الأسابيع الماضية.

وعالميًا، أنهى الذهب تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، ولكنه استطاع أن يغلق جلسة الجمعة على ارتفاع لينهي أطول سلسلة من انخفاض سعر الذهب منذ 7 سنوات حيث انخفض الذهب لـ 9 جلسات متتالية.

سعر الذهب عالميا

وسجّل سعر الذهب عالميا اليوم الاحد 8 أكتوبر 2023، 1832 دولارا للاوقية.

وسجّل سعر الذهب عيار 18 نحو بيع 1,860 شراء 1,877

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” الاخباري سعر الذهب اليوم الاحد 8-10-2023، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب اليوم عيار 24 بيع 2,480 شراء 2,503

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 بيع 2,170 شراء 2,190

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 بيع 1,860 شراء 1,877

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,480 شراء 2,503 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,273 شراء 2,294 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,170 شراء 2,190 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,860 شراء 1,877 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,447 شراء 1,460 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,240 شراء 1,251 الاونصة بيع 77,128 شراء 77,839 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,360 شراء 17,520 الكيلو بيع 2,480,000 شراء 2,502,857

سوق الذهب

الانخفاض الحاد في مستويات الذهب منذ بداية الأسبوع الماضي تسبب في التشبع في عمليات البيع بشكل قد يدفع معه سوق الذهب إلى البحث عن قاع ليبدأ في التعافي أو التحركات العرضية لإيقاف هذا الانخفاض الحاد.