تذبذب أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

شهد سعر الذهب اليوم الاحد 8-10-202 في مصر حالة من التذبذب على مستوى جميع الأعيرة الذهبية بعد أن شهدت تراجعًا كبيرًا خلال الأسابيع الماضية.
وعالميًا، أنهى الذهب تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، ولكنه استطاع أن يغلق جلسة الجمعة على ارتفاع لينهي أطول سلسلة من انخفاض سعر الذهب منذ 7 سنوات حيث انخفض الذهب لـ 9 جلسات متتالية.
سعر الذهب عالميا
وسجّل سعر الذهب عالميا اليوم الاحد 8 أكتوبر 2023، 1832 دولارا للاوقية.
وسجّل سعر الذهب عيار 18 نحو بيع 1,860 شراء 1,877
سعر الذهب اليوم
ويقدم موقع “صدى البلد” الاخباري سعر الذهب اليوم الاحد 8-10-2023، ضمن نشرته الخدمية.
سعر الذهب عيار 24
سعر الذهب اليوم عيار 24 بيع 2,480 شراء 2,503
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب عيار 21 بيع 2,170 شراء 2,190
سعر الذهب عيار 18
سعر جرام الذهب عيار 18 بيع 1,860 شراء 1,877
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,480 شراء 2,503
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,273 شراء 2,294
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,170 شراء 2,190
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 1,860 شراء 1,877
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,447 شراء 1,460
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,240 شراء 1,251
|الاونصة
|بيع 77,128 شراء 77,839
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 17,360 شراء 17,520
|الكيلو
|بيع 2,480,000 شراء 2,502,857
سوق الذهب
الانخفاض الحاد في مستويات الذهب منذ بداية الأسبوع الماضي تسبب في التشبع في عمليات البيع بشكل قد يدفع معه سوق الذهب إلى البحث عن قاع ليبدأ في التعافي أو التحركات العرضية لإيقاف هذا الانخفاض الحاد.