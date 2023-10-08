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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تذبذب أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

صدى البلد

شهد سعر الذهب اليوم الاحد 8-10-202  في مصر حالة من التذبذب على مستوى جميع الأعيرة الذهبية بعد أن شهدت تراجعًا كبيرًا خلال الأسابيع الماضية.

وعالميًا، أنهى الذهب تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، ولكنه استطاع أن يغلق جلسة الجمعة على ارتفاع لينهي أطول سلسلة من انخفاض سعر الذهب منذ 7 سنوات حيث انخفض الذهب لـ 9 جلسات متتالية.

سعر الذهب عالميا

وسجّل سعر الذهب عالميا اليوم الاحد 8 أكتوبر 2023، 1832 دولارا للاوقية.

 

 وسجّل سعر الذهب عيار 18 نحو بيع 1,860 شراء 1,877

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سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” الاخباري سعر الذهب اليوم الاحد 8-10-2023، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب اليوم عيار 24 بيع 2,480 شراء 2,503

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 بيع 2,170 شراء 2,190

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 بيع 1,860 شراء 1,877

أسعار الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,480 شراء 2,503
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,273 شراء 2,294
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,170 شراء 2,190
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,860 شراء 1,877
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,447 شراء 1,460
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,240 شراء 1,251
الاونصةبيع 77,128 شراء 77,839
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 17,360 شراء 17,520
الكيلوبيع 2,480,000 شراء 2,502,857

سوق الذهب 

الانخفاض الحاد في مستويات الذهب منذ بداية الأسبوع الماضي تسبب في التشبع في عمليات البيع بشكل قد يدفع معه سوق الذهب إلى البحث عن قاع ليبدأ في التعافي أو التحركات العرضية لإيقاف هذا الانخفاض الحاد. 

 

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