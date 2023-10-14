الحصيلة تتخطى المليار دولار.. حقيقة مد مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

كشف الشحات الفيتوري رئيس مصلحة الجمارك، حقيقة مد مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، موضحا أن حصيلة تطبيق قانون التيسيرات المقدمة 450 مليون دولار، ولكنها ستتخطى المليار دولار.

وقال "الشحات" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إن الحكومة كانت ملتزمة بالإعفاء من الضريبة الجمركية مقابل الوديعة.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، أن وزراء الصناعة والهجرة والمالية طالبوا بمد مبادرة سيارات المصريين بالخارج مرة أخرى لمدة 3 أشهر، لإعطاء فرصة للمواطنين الذين لم يسجلوا في المبادرة.