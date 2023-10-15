عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد تخفيضها اليوم.. تعرف على أسعار السلع في المنافذ

صدى البلد

خفضت منافذ القطاع الخاص والسلاسل التجارية أسعار المنتجات الغذائية بنسب تراوحت بين 15 و 25 ٪  لمدة 6 أشهر تنفيذا لمبادرة  مجلس الوزراء التي أطلقها بالتعاون مع الوزارات المعنية وإتحادي الغرفة التجارية و الصناعية. 

وشمل التخفيض  7 سلع أساسية وهي  السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، واللحوم والدواجن والبيض.

txt

440 جنيها| تحرك جديد في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21

txt

10 جنيهات.. هبوط أسعار الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض الآن

txt

البصل يتراجع مجددا.. سعر الخضراوات والفاكهة اليوم

أسعار السلع

وشهدت المنتجات تراجعاً في الأسعار حيث يباع السكر بسعر 27 جنيهاً للكيلو ، والزيت 700 مللي تراوح بين 30 و 35 جنيها و العبوة اللتر بين 38 و 45 جنيها

كما انخفضت أسعار العدس المجروش المعبأ عند 40 جنيها بدلاً من 54 جنيها للكيلو و السائب بـ 36.5 جنيه، والأرز تراوح بين 18 و 20 جنيها  للكيلو ، وأيضا عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام بـ  14.90 جنيه و بسعر 27.90 جنيهاً للكيلو  و الجبنه مثلثات 8 قطع بـ 8  جنيهات و عبوة الجنية 500 جرام بـ 24 جنيها بدلاً من 30 جنيه و العبوة 250 جرام بين 14 و 16 جنيها حسب النوع.

تخفيض أسعار السلع 

وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ، مع زيادة المعروض من السلع لتحقيق التوازن السلعي في السوق والمساهمة في إنجاح المبادرة.

وقال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم الوزارة معاون الوزير إنه يتم طرح السكر  بمنافذ المجمعات بسعر يتراوح بين 25 و 27 جنيها للكيلو، والأرز المستورد بسعر  20 جنيها للكيلو و  المحلي عريض الحبة بـ 22 جنيها للكيلو والزيت عبوة 800 مللي بـ 45 جنيها. 

والمكرونة 400 جم بـ7.5 جنيه و مكرونة اسباكتى 400جم بـ 8 جنيهات والشاي 250جم بـ 44 جنيه ودقيق 1 كجم بـ 18 جنيها ومسلي  650 جم بـ 42 جنيه والـ  700جم بـ 48 جنيها و الـ 1.5 كجم بـ 97.5 جنيه وغيرها من العديد من المنتجات الأخرى.

أضاف كمال أنه يتم طرح الدواجن مجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو ، و واللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 160 جنيها و اللحوم السودانية بـ 220جنية للكيلو و240 للحوم البلدية الحية .

السكر الأرز اسعار السلع تخفيض أسعار السلع الدواجن الدواجن مجمدة اللحوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

440 جنيها | تحرك جديد في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21

10 جنيهات.. هبوط أسعار الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض الآن

شوبير: نجم بيراميدز وقع لـ الأهلي.. وهذا سبب فشل الصفقة

ألغى خطابه وفر هاربا.. نتنياهو يتعرض للإهانة من جنود الاحتلال بغلاف غزة

السكر يتراجع والأرز في النازل واللحوم والدجاج مفاجأة| أسعار 10 سلع بعد مبادرة التخفيض

موضوعات متعلقة

البورصة تنهي البرنامج التدريبي لإدارة المخاطر في شركات الأوراق المالية

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 14-10-2023

أسعار أعيرة الذهب 21 و18 اليوم السبت 14-10-2023

أسعار الذهب في مصر والسعودية اليوم السبت 14-10-2023

2650 جنيه | الذهب يواصل الصعود اليوم السبت 14-10-2023

الجرام زاد 120 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 14-10-2023

2650 جنيه | قفزة في أسعار الذهب اليوم السبت 14-10-2023

خبير: مشتريات محلية وأجنبية عززت من أداء البورصة الإيجابي

ترشيحاتنا

أمطار في 9 محافظات.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ72 ساعة القادمة

ميكانيكي يُنهي حياة عجوز خنقًا لسرقة سيارته بالتجمع الأول.. والأمن يكشف اللغز

نكثف العمل للتهدئة.. السعودية: نرفض استهداف المدنيين وتدمير البنى التحتية في غزة

بين التهجير أو الموت.. تحذيرات إسرائيلية لسكان غزة.. فيديو

هاشتاج #السيسي_ينصر_أهل_غزة يتصدر تريند تويتر .. شاهد

مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل ترتكب جرائم حرب بحصار غزة|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«كوكا» يضرب بقوة و«صلاح» يكتفي بالمشاهدة| منشور مهاجم منتخب مصر يفضح الإعلام الغربي

تعود للعصر الروماني| هذه المدينة الأوربية قد يجتاحها الزومبي.. ابتعد عن المقابر؟

السكر يتراجع والأرز في النازل واللحوم والدجاج مفاجأة| أسعار 10 سلع بعد مبادرة التخفيض

ممرات فريدة| كهف بريطاني عمره 500 ألف عام بعجائب مثيرة.. تفاصيل

فيديو

«شافت الموت».. فاتن الحلو في العناية المركزة وابن شقيقتها يطلب الدعاء «فيديوجراف»

خسر لقب فخر العرب.. صمت محمد صلاح عن حرب فلسطين يعرضه لحملات غضب|فيديوجراف

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

اشترطت إدخال المساعدات لغزة.. مصر ترفض استقبال الرعايا الأجانب عبر معبر رفح| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ