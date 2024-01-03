أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار الدواجن والبيض، داخل البورصة الرئيسية والمزارع، اليوم الأربعاء 3 يناير 2024.



أسعار الدواجن اليوم

وسجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 66 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 73 جنيهًا، بعد ما كان سعرها 66 جنيهًا بالمزرعة ، وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 55 جنيهًا للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 60 جنيهًا.

ويبلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 71 جنيهًا لتصل للمستهلك بسعر 76 جنيهًا.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 100 جنيه لتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهات.

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 150 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 185 جنيهًا منذ أسابيع قليلة.



كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 65 و 70 جنيهًا للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 70 و80 جنيهًا للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت

وتراجع سعر الكتكوت اليوم الأربعاء على مستوى جميع الأنواع:

• سعر كتكوت أبيض أهالي 20 جنيهًا.

• سعر كتكوت أبيض شركات 23 جنيهًا.

• سعر كتكوت ساسو سجل 18 جنيهًا.

• سعر كتكوت بلدي 9 جنيهات.

• سعر كتكوت زري 15 جنيهًا

أسعار البط اليوم بالمزرعة

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 55 إلى 60 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيهًا.



وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيه.

أسعار البيض

• ويتراوح سعر كرتونة الأحمر من 125 لـ 130 جنيهًا .



• سعر كرتونة البيض الأبيض 125 جنيهًا

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 140 جنيهًا.



صناعة الدواجن

من جانبه، قال الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، إن العالم في حاجة بصورة كبيرة لصناعة الدواجن المصرية، خاصة أن أوروبا أصبحت لا تربي الدواجن بصورة كبيرة، خلاف أن هناك أمراضًا في البرازيل أثرت سلبًا على تربية الدواجن.



وتابع «بسطامي»، خلال تصريحات تليفزيونية ، أن فرصة مصر كبيرة في تصدير الدواجن، خاصة أن مصر استطاعت أن تُحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن البيضاء والبيض.



ولفت إلى أن هناك ضرورة لتدخل الحكومة ومساعدة المُربين لتربية الدواجن، وهذا يساهم في توفير العملة الصعبة، وتوفير الكثير من فرص العمل للشباب.