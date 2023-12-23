أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 23 ديسمبر 2023

يقدم موقع “صدى البلد” تقريرا حول أسعار اللحوم الحمراء اليوم، السبت، بالأسواق، وجاءت الأسعار كالتالي:-

أسعار اللحوم الحمراء فى المنافذ الحكومية المختلفة التابعة لوزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية

سجلت مستويات تتراوح بين 250 و330 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم الحمراء لدى الجزارين

يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدى لدى الجزارين بين 350 و400 جنيه وفق المحافظة ومناطق البيع أو قطعية اللحوم.

أسعار اللحوم المستوردة

يتراوح سعر كيلو اللحم البرازيلى البقرى بين 190 و250 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحوم الهندى بين 170 جنيها للمفروم، و230 جنيها للكندوز.

يبلغ سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 210 جنيهات.

أسعار اللحوم الجملي

سعر كيلو اللحوم الجملى بين 250 و280 جنيها للكيلو.