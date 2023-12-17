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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد التوقف عن تناول اللحوم الحمراء.. تحمي من أمراض كثيرة أخطرها السرطان

فوائد التوقف عن اللحوم
فوائد التوقف عن اللحوم

 


تعد اللحوم الحمراء تحتوي على نسبة عالية من البروتين والدهون،  لذلك يجب الحذر عند تناولها، لأنها تتسبب في نمو بكتيريا بالأمعاء، تؤدي إلى الإصابة بانسداد الشرايين،حيث إتباع نظام نباتي له عدد كبير من الفوائد الصحية، من تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب إلى مرض السكري من النوع 2.

وأكد المتخصصون في مجال التغذية في أمريكا وفقا لموقع "ريدرز دايجيست"،  أنه كلما قلت نسبة اللحوم الحمراء في الجسم، كلما أصبح الإنسان أكثر شعورا بالصحة والنشاط .


فوائد التوقف عن اللحوم:

تعزز البشرة

تناول الخضروات والفاكهة الغنية بالفيتامينات A , B, C  يمكنها أن تحسن من حالة البشرة وتزيد من نقائها  ،حيث أن الإمساك الذي ينتج عن الهضم البطيء للحم الأحمر، يمكن أن يسبب مشاكل في البشرة، فيبدأ الجلد في الجفاف وظهور البثور والبقع. حيث أن الامتناع عن اللحوم الحمراء يؤدي إلى تحسن في حالة البشرة ونقاء الوجه.


تحمي من سرطان القولون أو الأمعاء:

أشارت منظمة الصحة العالمية أن التوقف عن تناول اللحوم يمكن أن يقى من الإصابة بسرطان القولون أو الأمعاء حيث تعمل اللحوم الحمراء كمادة مسرطنة محتملة، مما يعني أنها قد تسبب السرطان حيث  ارتبطت الأطعمة المشبعة بالدهون بزيادة الالتهاب داخل الجسم، وارتبط الالتهاب المزمن بتطور أنواع معينة من السرطان.


تحسن من عملية الهضم:

وجدت دراسة نشرت في مجلة "نيوتريشن " أن معدلات انخفاض التهاب المعدة والقولون كانت أقل بنسبة كبيرة في النباتيين ممن يتناولون  اللحوم ،والبدائل من البروتين بالإضافة إلى الألياف من الخضر والفاكهة تساهم في التخلص من تلك الأعراض المزعجة، وبالتالي يصعب على الجسم هضم  اللحوم الحمراء فيتم ذلك ببطء أكثر مما يعمل مع الأطعمة الأخرى.
 

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الانتفاخ والإمساك:
يصاب الكثيرون بالإمساك والانتفاخ وآلام البطن عقب تناول اللحم نتيجة لإصابتهم بعسر الهضم. لذا فان التوقف عن تناول اللحوم الحمراء والإكثار من الألياف يؤدي لارتياح وتحسن المعدة.

فقدان الوزن:

استهلاك اللحوم الحمراء تعمل على إرتفاع نسبة الكوليسترول في الدم،والدهون،كما يساهم تقليل كمية الدهون المشبعة في النظام الغذائي، في فقدان الوزن بشكل ملحوظ ويجب الحصول على أقل من 7 في المئة من السعرات الحرارية اليومية من الدهون للحفاظ على توازن جيد ،والتي يمكن أن تؤدي إلى تراكم الدهون في جدران الشرايين"،والذي يمكن أن يؤدي إلى مرض الشريان التاجي والأزمات القلبية والجلطات"لذا يجب الامتناع عن تناول اللحوم الحمراء ،لتقليل مستويات الدهون بالجسم.

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