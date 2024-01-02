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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار مصر| أسعار تذاكر المترو الجديدة.. وظائف في التعليم والطب الشرعي والبريد.. 100 مليون جنيه لصندوق كبار السن

صدى البلد

اخبار مصر.. وجه الرئيس السيسي بمواصلة وتعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن، وتكثيف العمل على تطوير تلك البرامج ووضع معايير لجودة الخدمات المقدمة لهم، وتجميع الموازنات المخصصة للمزايا والخدمات التي تخصهم، موجهاً بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لدعم صندوق كبار السن… ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

 

السيسي يوجه بتخصيص 100 مليون جنيه من تحيا مصر لدعم صندوق كبار السن
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

 

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة
طبقت الشركة المصرية لـ إدارة وتشغيل مترو الأنفاق، زيادة على أسعار تذاكر المترو، مع بدء التشغيل اليوم الاثنين، أول أيام العام الميلادي الجديد.

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اخبار مصر| الحكومة تطمئن المواطنين على أسعار 7 سلع أساسية.. إطلاق 16سيارة منافذ بيض

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أخبار مصر 24ساعة| صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة في هذا الموعد

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اخبار مصر| توافق مصري أردني على رفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية.. الوزير: لا بديل عن قناة السويس

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اخبار مصر 24ساعة| وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز قيادة تعبوي.. أهم إنجازات الزراعة

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اخبار مصر 24ساعة| السيسي يوجه باستمرار تطوير البحيرات.. تحذير من الصحة قبل احتفالات رأس السنة

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اخبار مصر 24ساعة| توافق مصري فرنسي على وقف العمليات العسكرية في غزة

47 مليون راكب .. المطارات المصرية تسجل نموا ملحوظًا في الحركة خلال 2023
أشار الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني إلى الجهود الفعالة التي تقوم بها وزارة الطيران المدنى من أجل زيادة معدلات التشغيل وأعداد الركاب من وإلى المطارات المصرية.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

تطويرات شاملة في مصر للطيران .. ضم 28 طائرة جديدة وتجديد الاستراحات
حققت الشركة الوطنية مصر لطيران، نمواً ملحوظاُ فى أعداد الركاب عقب عودة حركة الطيران بعد جائحة كورونا حيث بلغت الزيادة فى أعداد الركاب فى عام 2021  بنسبة %52  مقارنة بعام 2020.

مشروعات كبرى للقطاع الخاص بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة .. فيديو
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجموعة من الفيديوهات على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول لقاءات أجراها مع الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لاستعراض أبرز المشروعات المنفذة بالمحافظة لدعم الخطط التنموية للدولة، وتعزيز الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

التأمين الصحي الشامل في2023 .. 32 مليون خدمة للمنتفعين بمحافظات المرحلة الأولى
 اكد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستدخل محافظات جديدة خلال عام ٢٠٢٤ وتنمو بخطوات ثابتة نحو تحقيق حلم كل المصريين لمد مظلة الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة، مع إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الطبي الخاص؛ باعتباره شريكًا استراتيجيًا في إنجاح هذا المشروع القومي، خاصة أن الأسعار المعتمدة للتعاقد جاذبة له، بما يسهم في إتاحة العديد من الخيارات بتنويع مقرات تلقي العلاج أمام المستفيدين.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

النقل : إيقاف تشغيل خط قطار أبو قير .. تفاصيل مهمة
أعلنت  وزارة النقل أنه سيتم إيقاف تشغيل خط قطار سكة حديد أبوقير الحالي طبقا للتوقيتات الموضحة بالأسفل ، وذلك للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية (أبوقير / محطة مصر)  :-
القباج: فريق التدخل السريع تعامل مع 4360 بلاغا واستغاثة خلال 2023
استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً عن جهود فريق التدخل السريع خلال عام 2023، والذي أشار إلى تعامل الفريق على مدار العام مع 4360 بلاغا واستغاثة، تنوعت بين حالات الأطفال والكبار  بلا مأوى وتدخلات بمؤسسات الرعاية بنسبة إنجاز تصل إلى 98%، ورصد التقرير تصدر محافظة القاهرة لترتيب المحافظات الوارد منها الشكاوى يليها الإسكندرية، ثم الجيزة، ثم الغربية، ثم قنا.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية


أسباب الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى ​.. الدواء توضح
 قال هيئة الدواء المصرية ، إنه عادة ما تنتج التهابات الأذن الوسطى عن خلل في قناة استاكيوس، وهي أنبوب يربط الأذن الوسطى بمنطقة الحلق.​

الإنتاج الحربي في 2023 | استحداث صناعات عسكرية .. تنفيذ 7 مشروعات
حققت وزارة الإنتاج الحربي على مدار عام 2023 العديد من الإنجازات الاستثنائية التي ساهمت في دفع عجلة الإنتاج بمصر إلى الأمام ليس فقط في المجال العسكري ولكن في المجال المدني أيضاً

مطار العريش يستقبل طائرة سعودية على متنها 24 طنا من المساعدات لغزة
وصلت الي مطار العريش الدولي في شمال سيناء، اليوم "الاثنين"، طائرة مساعدات سعودية تحمل مساعدات إنسانية لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة.

الحكومة تعلن عن وظائف في التربية والتعليم ومصلحة الخبراء والطب الشرعي والبريد

كما يعلن الجهاز أيضاً عن مسابقة لشغل 243 وظيفة (معاون خبير حسابي، معاون خبير هندسي، معاون خبير زراعي) وذلك بمصلحة الخبراء بوزارة العدل، بجانب الإعلان أيضاً عن مسابقة لشغل 81 وظيفة (معاون طبيب شرعي ميداني، معاون طبيب شرعي معملي، معاون كيميائي شرعي، حرفي تشريح) وذلك بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية


قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2024 .. واستقبالهم 3 يناير
صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أبريل 2024.

مصر تصدر تأشيرة 5 سنوات لـ 121 بعثة خارجية.. مستند
أعلنت وزارة السياحة والآثار عن التنسيق مع الجهات المعنية ، بإقرار عدد من التسهيلات الخاصة بمنح التأشيرات السياحية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الأسواق المختلفة .

 

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أخبار مصر| أسعار تذاكر المترو الجديدة.. وظائف في التعليم والطب الشرعي والبريد.. 100 مليون جنيه لصندوق كبار السن

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