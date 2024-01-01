عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2024 .. واستقبالهم 3 يناير

صدى البلد

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أبريل 2024.

إدارة التجنيد والتعبئة 

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء محمد صبحى مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة والذى أشار فيه إلى كافة التفاصيل الخاصة بالدفعة الجديدة المنتظر إنضمامها لتأدية الخدمة العسكرية بصفوف القوات المسلحة والذى سيتم إستقبالهم إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 3 / 1 / 2024 وفقاً للشروط الآتية :-

أولاً : المؤهلات العليا

مواليد الفترة من 1/1 حتى 30 / 6 من جميع السنوات حتى عام 2003 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول سبتمبر 2023 حتى أخر يناير 2024 .

وخريجى كليات الطب "البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض" المنتهى إمتيازهم خلال الفترة من أول سبتمبر 2023 حتى أخر يناير 2024 ، وكذا مواليد الفترة من 1/1 حتى 30 / 6 من عام 2004 الحاصلين على مؤهلهم خلال الفترة من أول فبراير 2023 إلى أخر يناير 2024 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة.

على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 20 / 1 / 2024 وتسجيلهم  وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتباراً من 4 / 2 حتى 18 / 2 / 2024 .

ثانياً : المؤهلات فوق المتوسطة

مواليد الفترة من 1 / 1 حتى 30 / 6 من جميع السنوات حتى عام 2003 الحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول أغسطس 2023 حتى أخر يناير 2024 ، وكذا مواليد الفترة من 1 / 1 حتى 30 / 6 من مواليد 2004  الحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2023 إلى أخر يناير 2024 ، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة.

على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 10 / 2 / 2024 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتباراً من 19 / 2 وحتى 22 / 2 / 2024 .

ثالثاً : المؤهلات المتوسطة

مواليد أشهر "أبريل / مايو / يونيو" عام 2004 الحاصلين على مؤهلهم حتى العام الدراسى 2022/2023 ، وكذا مواليد أشهر "أبريل / مايو / يونيو" من مواليد جميع السنوات السابقة حتى عام 2003 وما قبلها من خريجى العام الدراسى 2022/2023 ، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة.

على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 3 / 1 / 2024 ، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتباراً من 13 / 1 وحتى 3 / 2 / 2024 .

رابعاً : غير ذوى المؤهلات "العاديين"

مواليد أشهر "أبريل / مايو / يونيو" عام 2004 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة.

على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من يوم 14 / 2 / 2024 ، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 24 / 2 وحتى 6 / 3 / 2024 .

المستندات المطلوبة

  • بطاقة الرقم القومى
  • بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند)
  • أصل شهادة الميلاد - صحيفة الحالة الجنائية حديثة الإصدار من القسم أو المركز التابع له الشاب
  • فصيلة الدم
  • أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتياز / التدريب لخريجى كليات الطب "البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض"
  • وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها
  • خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه
  •  قرار التعيين "المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين".

 جدير بالذكر أن إدارة التجنيد والتعبئة تبرز كافة الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على موقع إدارة التجنيد والتعبئة على العنوان التالى ؛  والبريد الإلكترونى لإدارة التجنيد والتعبئة على العنوان التالى؛ وخدمة الإستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لها على الأرقام الآتية ( 26351195 / 02 - 26339581 / 02.

وقد تم إضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكترونى للخدمات على الرقم المختصر 15499.

IMG_0489
IMG_0489
IMG_0488
IMG_0488
ادارة التجنيد والتعبئة المجندين وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

أمطار غزيرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 4 محافظات

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

ليه النكد .. رسالة مؤثرة من شيرين بعد الطلاق من حسام حبيب

ترشيحاتنا

استولي علي 3 ملايين جنيه.. إعرف العقوبة المنتظرة لسارق حلمي بكر

بعد إهانته.. حسن شاكوش يفتح النار على محمود العسيلي.. تفاصيل

الأونروا تتهم إسرائيل باعتقال 3 من موظفيها في مخيم البريج

توني بلير ينفي توليه مهمة إخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2024 .. واستقبالهم 3 يناير

"حسبي الله ونعم الوكيل".. تعليق صادم من طليقة أيمن بهجت قمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريء جدا.. مايا دياب بإطلالة مثيرة للجدل | شاهد

بالأحمر الجريء.. ريم مصطفى تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

طبيب يكشف حقائق عن الفيروس المنتشر بالمدارس

رانيا يوسف وهيفاء وهبي الأبرز.. شاهد أجرأ إطلالات الفنانات في رأس السنة

فيديو

طفل صغير يقتحم حفل كاظم الساهر ويثير الجدل

صور عائلية وأغنية جديدة.. هكذا احتفل نجوم الفن بليلة رأس السنة 2024

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ