مصر تصدر تأشيرة 5 سنوات لـ 121 بعثة خارجية.. مستند

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن التنسيق مع الجهات المعنية ، بإقرار عدد من التسهيلات الخاصة بمنح التأشيرات السياحية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الأسواق المختلفة .

تأشيرة 5 سنوات



أوضحت وزارة السياحة و الآثار أن هناك تنسيقا مستمرا بين وزارتي السياحة والخارجية فيما يخص جاهزية تفعيل العمل بتأشيرة الدخول متعددة السفرات الصالحة لمدة 5 سنوات بقيمة 700 دولار ، والتي تسمح لحاملها بالإقامة لمدة لا تتجاوز 90 يوما في السفرة الواحدة، حيث ورد كتاب وزارة الخارجية متضمنا إتمام تفعيل العمل بهذا النوع من التأشيرة بعدد 121 بعثة بالخارج .

وأوضحت الوزارة في منشور أرسله الاتحاد المصري للغرف السياحية لـ"أعضائه"، حصل صدى البلد على نسخة منه ، أن البعثات المصرية بالدول العربية هي " الرياض - جدة - جيبوتي - أبوظبي - دبي - المنامة - مسقط -الرباط -بور سودان - الجزائر - أربيل - الدوحة - بنغازي - عمان (الأردن) - العقبة - بيروت -الكويت - بغداد - تونس - نواكشوط.

وأضافت أنه فيما يتعلق بالبعثات المصرية بالدول الأفريقية فتشمل "أديس أبابا - أبوجا - كمبالا - لوساكا - واجادوجو - أبيدجان- لواندا - مابوتو - كوتونو - دكار - باماكو - برازافيل - انتاناناريفو - ويندهوك - بورت لويس -ليبرفيل ندجامينا - بريتوريا - نيروبي - نيامي - أكرا - مونروفيا - ليلونجوي - كيجالي - كوناكري -هراري - فريتاون – بوجومبورا.

والبعثات المصرية بالدول الأوروبية ، هي بوخارست - ستوكهولم - وارسو - فيينا - ميلانو -فرانكفورت - برلين - دبلن - لاهاي - بلجراد - فاليتا - مدريد - كوبنهاجن - ييريفان - زغرب -براج - سراييفو هلسنكي - موسكو - براتسلافا - أوسلو - لوبليانا - بودابست - لشبونة - روما -نيقوسيا - أثينا - هامبورج - باكو - أنقرة - إسطنبول - تيرانا - صوفيا - بروكسل - مارسيليا.

أما البعثات المصرية بالأمريكتين أوتاوا- مونتريال -واشنطن -نيويورك -هيوستن -شيكاغو- لوس أنجلوس- كراكاس - كيتو- بوينوس أيريس -ريودى جانيرو -ليما-بوجوتا- بنما -مونتيفيديو-برازيليا-هافانا- ميكسيكو سيتي.

وتشمل البعثات المصرية بالدول الآسيوية: نور سلطان -مانيلا- هانوي -يانجون -طوكيو-بانكوك - هونج كونج -سول - بكين - ملبورن -سيدني -كانبرا -مومباي -شنغهاي -سنغافورة -كوالالمبور -كولومبو -طهران -جاكرتا.

