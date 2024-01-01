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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار العريش يستقبل طائرة سعودية على متنها 24 طنا من المساعدات لغزة

مطار العريش الدولي
مطار العريش الدولي

وصلت الي مطار العريش الدولي في شمال سيناء، اليوم "الاثنين"، طائرة مساعدات سعودية تحمل مساعدات إنسانية لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة.

وقال رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الدكتور خالد زايد - في تصريح صحفي - "إن الطائرة السعودية تحمل علي متنها 24 طنا من المواد الطبية والغذائية المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة".


وأضاف: أن فريق التطوع بالهلال الأحمر المصري بشمال سيناء يقوم بإفراغ محتويات الطائرة، تمهيدًا لنقلها إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش لإدخالها تباعًا إلى قطاع غزة.

وأوضح أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي وحتى اليوم، بلغت 362 طائرة حملت علي متنها نحو 11 ألف طنً من المساعدات المتنوعة.

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