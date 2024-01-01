تطويرات شاملة في مصر للطيران .. ضم 28 طائرة جديدة وتجديد الاستراحات

حققت الشركة الوطنية مصر لطيران، نمواً ملحوظاُ فى أعداد الركاب عقب عودة حركة الطيران بعد جائحة كورونا حيث بلغت الزيادة فى أعداد الركاب فى عام 2021 بنسبة %52 مقارنة بعام 2020.

وحققت مصر للطيران، اعلى معدلاتها فى عام 2022 حيث بلغ متوسط حركة الركاب بنسبة 85% عن عام 2021 ؛ وفى عام 2023 ارتفعت حركة الركاب بزيادة قدرها 8% عن عام 2022 .

على مستوى الاستثمارات وجهود التطوير، شهدت مصر للطيران زيادة فى حجم أسطول الشركة الوطنية بعدد (28 ) طائرة جديدة، حيث ضمت (18) طائرة من طراز بوينج B737-8 MAX والتى وصل اجمالى طلبات الشراء على هذا الطراز الى 5.902 طلبية لعدد (113) عميل فى مختلف أنحاء العالم، من بينهم عدد 2380 منذ منتصف عام 2019 وحتى تاريخه وتم تسليم 686 طائرة عام 2023 .

بالإضافة إلى (10) طائرات إيرباص 350، وجارى تجديد المقاعد المتقادمة فى عدد 19 طائرة كمرحلة أولى، بالإضافة إلى إحلال معدات الخدمات الارضية.

وأشارت مصر للطيران، أنه جارى رفع كفاءة الخدمة من خلال دورات تدريبية للعنصر البشرى، جارى تجديد استراحات درجة رجال الأعمال بمطار القاهرة الدولي، بالإضافة إلى أنه جارى التعاقد على تطوير الموقع الالكترونى وتطبيق الهاتف .

وبلغت مؤشرات الاداء المالى خلال الربع الاول من العام المالى 2024/2023 (يوليو – سبتمبر ) مقارنة بنفس الفتره من العام المالى السابق، نمو فى أسطول الشركة من 71 طائرة الى 81 طائرة بزيادة قدرها 12 ℅ وزيادة فى عدد الوجهات التى تصل اليها الشركة من (66) الى (73) وجهه خلال بنسبة زيادة 10% .

بالإضافة إلى زيادة فى أعدد الرحلات الجوية من أكثر 9500 ألف رحلة جوية إلى أكثر من عشرة آلاف رحلة جوية بنسبة زياده قدرها 6%، وزيادة فى عدد ساعات التشغيل من 58 ألف ساعة إلى 66 ألف ساعة بنسبة قدرها 15%، وأيضا زيادة فى أعداد السعة المقعدية المتاحة على متن الطائرات من 3.4 مليون مقعد عام 2023/2022 الى 3.7 مليون مقعد بنسبة قدرها 8%

وارتفع عدد الركاب الذين تم نقلهم من 2.6 مليون راكب الى 2.8 مليون راكب بنسبة قدرها 6%

أما عن تقييمات دولية، فمصر للطيران عضو تحالف ستار Star Alliance، والذي يعد أكبر تحالف لشركات الطيران في العالم وتأسس عام 1977 ويضم العديد من شركات الطيران الرائدة) ،ويهدف التحالف إلى توفير تجربة سفر متكاملة ومريحة للمسافرين من خلال توفير خدمات متنوعة وربط شبكات الرحلات الجوية.

ويضم التحالف عدد 26 شركة طيران حول العالم والذي تتمتع مصرللطيران بعضويته منذ عام 2008 م.

وفاز تحالف ستار العالمى Star Alliance مرة أخرى بلقب أفضل تحالف طيران فى العالم لعام 2023 م ، وذلك فى حفل جوائز skytrax world airline awards حيث يمثل التحالف 26 شركة طيران حول العالم والذى تتمتع مصر للطيران بعضويته منذ عام 2008 م.

أما عن مطالب ومعايير التحالف السنوية المطلوب استيفائها 52 مطلب تتمركز حول ما يلى :

• السلامة والاستجابة في حالات الطوارئ .

• شبكة الدولية والتكنولوجيا .

• برنامج الولاء .

• العلامة التجارية الرائدة.

• خدمة العملاء المشتركة .

• تجربة سفر سلسة.

• التعاون التجاري.

• حقائب الركاب.