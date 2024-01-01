أسباب الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى ​.. الدواء توضح

قال هيئة الدواء المصرية ، إنه عادة ما تنتج التهابات الأذن الوسطى عن خلل في قناة استاكيوس، وهي أنبوب يربط الأذن الوسطى بمنطقة الحلق.
وأضافت هيئة الدواء، إنه عندما لا يعمل هذا الأنبوب بشكل صحيح؛ فإنه يمنع التصريف الطبيعي للسوائل من الأذن الوسطى؛ مما يتسبب في تراكم السوائل خلف طبلة الأذن.
وتابعت هيئة الدواء قائلة ، إنه يسمح بنمو البكتيريا والفيروسات في الأذن التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب الأذن الوسطى الحاد.
بعض الأسباب التي تؤثرعلى قناة استاكيوس:
-نزلة برد أو حساسية يمكن أن تؤدي إلى تورم واحتقان بطانة الأنف والحلق وقناة استاكيوس (يمنع هذا التورم التصريف الطبيعي للسوائل من الأذن).
-تشوه في قناة استاكيوس