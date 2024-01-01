أسباب الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى ​.. الدواء توضح

قال هيئة الدواء المصرية ، إنه عادة ما تنتج التهابات الأذن الوسطى عن خلل في قناة استاكيوس، وهي أنبوب يربط الأذن الوسطى بمنطقة الحلق.​

وأضافت هيئة الدواء، إنه عندما لا يعمل هذا الأنبوب بشكل صحيح؛ فإنه يمنع التصريف الطبيعي للسوائل من الأذن الوسطى؛ مما يتسبب في تراكم السوائل خلف طبلة الأذن.​

وتابعت هيئة الدواء قائلة ، إنه يسمح بنمو البكتيريا والفيروسات في الأذن التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب الأذن الوسطى الحاد.​

بعض الأسباب التي تؤثرعلى قناة استاكيوس:​

-نزلة برد أو حساسية يمكن أن تؤدي إلى تورم واحتقان بطانة الأنف والحلق وقناة استاكيوس (يمنع هذا التورم التصريف الطبيعي للسوائل من الأذن).​

-تشوه في قناة استاكيوس​